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Zafer Öztürk yeniden TÖZOK Başkanı

#TÖZOK#Zafer Öztürk#Türkiye Özel Okullar Derneği
Zafer Öztürk yeniden TÖZOK Başkanı

TÖZOK Genel Kurulu, Odakule İş Merkezi’nin Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Kurul, Zafer Öztürk yeniden TÖZOK başkanı seçti.

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Türkiye Özel Okullar Derneği’nin (TÖZOK) 36’ncı Genel Kurul’unda Zafer Öztürk yeniden TÖZOK Başkanı olurken Saim Meral Başkan Yardımcısı, Zafer Eraslan Genel Sekreteri oldu. Yönetim kurulu asil üyelerini ise Hande Göksel, Mina Akcen, Nigar Evgin, Mehmet Yüksel, Can Akyollu ve Cenk Eyüboğlu oluşturuyor.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, “Bizlere duyulan güven için tekrar teşekkür ederiz. 1951 yılından beri hizmet veren Türkiye Özel Okullar Derneği her zaman olduğu gibi Cumhuriyeti’mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği çağdaş medeniyet yolunda sizlerin de desteğiyle hizmet vermeye devam edecektir. Bu dönem en büyük önceliğimiz yine öğretmen eğitimi alanında olacaktır” dedi.

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#TÖZOK#Zafer Öztürk#Türkiye Özel Okullar Derneği

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