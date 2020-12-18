Zabıta nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Zabıta olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Zabıtalar insanların güvenliğini sağlamakla görevli olan kişilerden oluşmaktadır.

Zabıta Nedir?

Zabıtalar yerel yönetimlere bağlı olarak çalışmaktadır. Ana sorumluluk alanları kamu düzeninin ve sağlığının korunması olmaktadır. Zabıtaları kolluk kuvvetlerinden ayıran en önemli özellikleri ise görev esnaların da silah taşımamaları olmaktadır.

Zabıta Ne İş yapar?

Bu meslekte bulunan kişilerin bazıları sabit bazıları ise gezici olarak görev yapmaktadır. Her iki grubundan ortak görev tanımında kamu huzurunun sağlanması başta olmak üzere güvenliğinin ve sağlığının korunması olmaktadır. Zabıtaların görev tanımları içerisinde olan diğer maddeler ise şunlar olmaktadır:

Görevleri içerisinde gıda üretimi ya da satışı yapan şirketlerin denetlenmesi bulunmaktadır. Bu denetlemeler aslında toplum sağlığına zarar verebilecek herhangi bir unsurun olup olmadığı araştırılmaktadır. Diğer bir yandan bu denetlemeler ani baskınlar şeklinde de gerçekleşmektedir.

Halk sağlığına zarar verebilecek her türlü işlem ve eylemi durdurma yetkisine sahip olmaktadır.

Herhangi bir işletme açabilmek için işletme konusu hakkında ruhsat sahibi olunması gerekmektedir. Bu ruhsatın sahip olmayan işletmelerin belirlenmesi ve gerekli yasal işlemlerin yapılması da yine zabıtaların görev alanı içerisinde bulunmaktadır.

Ruhsatları bulunmasına rağmen yerel idarelerin kurallarına uymayan işletmelerin tespit edilmesi ve haklarında yasal işlemlerin uygulanması da yine zabıtanın görev alanı içerisinde yer almaktadır.

Semtlerde kurulan pazarların ve pazarcıların denetlenmesi başka bir sorumluluk alanını oluşturmaktadır.

Satış yapabilmek için belediyelerden gerekli izinlerin alınması zorunlu olmaktadır. Bu gerekli izinleri almayan kişilerin tespit edilmesi ve haklarında yasal işlemlerin başlatılması da yine zabıtalar tarafından gerçekleştirilir.

Kanunlarımızca izinsiz olarak afiş ya da ilan asmak yasaklanmıştır. Bu eylemde bulunan kişilerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması zabıtalar tarafından gerçekleştirmektedir.

Görev alanları ise bağlı oldukları belediye sınırları olmaktadır. Eğer büyükşehir belediye kadrolarına dahil iseler o zaman merkez ilçe başta olmak üzere diğer ilçeler de sorumluluk bölgelerinin içerisinde bulunmaktadır.

Zabıtaların mesai saatleri 7 gün ve 24 saati kapsamaktadır.

Belediyece alınacak kararların uygulanmasında ve sonuçlarının izlenmesinde görevlidir.

Özellik taşıyan günlerde kamu düzeninin sağlanması ve gerekli emirlerin yerine getirilmesi konusunda sorumludurlar.

Bulunmuş eşya ve malların saklanmasında ve korunmasından görevlidirler.

Kamu yararına açık olan çeşmeler ve banklar gibi alanların korunmasında ve zarar verenlere gerekli işlemlerin yapılmasından görevlidirler.

Zabıta Nasıl Olunur?

Zabıtalar hem devlet kadrolarında hem de belediye kadrolarında görev alabilmektedirler. Devlet kadrolarında görev almak isteyenler için KPSS şartı bulunmaktadır. Belediyelerde görev almak isteyenler ise işçi kadrosundan bu görevi yerine getirebilmektedir.

Zabıta Olma Şartları Nelerdir? ​​​​​

Zabıta olabilmek için gerekli olan diğer özellikler ise şunları olmaktadır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Yüz kızartıcı suçlardan herhangi birine işlememiş ya da hüküm giymemiş olmak,

En az lise ve dengi okullardan mezun olmuş olmak,

Erkeklerin 175 santimetre, kadınları 165 santimetre boy sınırının üzerinde olması bulunmaktadır.

Zabıtanın Görevleri Nelerdir?

Zabıtaların görev alanları bağlı bulundukları belediyelerin sınırları ile belirlenmektedir. Bu sınırlar içerisinde görevlerini yerine getirmektedir. Bu sınırlar içerisinde kamu düzen ve huzurunun sağlanması ile kamu sağlığının korunması ile ilgili çalışmalarda bulunurlar.

Zabıtaların Maaşları Ne Kadardır?

Zabıta maaşları ortalama olarak 3.700 Türk lirası civarında olmaktadır. Ayrıca zabıta maaşlarına yıllık enflasyon oranına göre zam uygulanmaktadır.