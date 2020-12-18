Zabıt Katibi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Zabıt Katibi olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Zabıt katipliği, adliyelerde görülmekte olan davalarda, seçim kurullarında ve icra dairelerinde, hem yazışma işlemlerinden hem de dosyalamanın yapılmasından sorumlu kişidir. Görülmekte olan davaların sayısının artmasıyla bu işe olan ihtiyaç büyümüştür.

Zabıt Katibi Nedir?

Mahkeme salonlarında hakimlerin söylemiş oldukları her sözcüğü yazıya geçmekle yükümlü olan yardımcı yargı personelleri "Zabıt Katibi" olarak tanımlanır. Zabıt katibi kalem işlerinin yanı sıra mahkeme ve savcılığa çeşitli sebeplerle istek ya da şikayette bulunmak gayesiyle gelen yurttaşlarla da muhatap olan ilk kişidir. Problemlere çözüm getirebilmek adına, vatandaşlarla son derece etkili bir iletişim kurmak zorundalığı bulunmaktadır.

Zabıt Katibi Ne İş Yapar?

Zabıt Katibi; İcra takip uygulamalarını yapar, Karar ve tutanakları yazılı usule uygun şekilde yazar, davalara ait müzekkereleri yazarak ilgili birimlere süresinde gönderir. Konuşmacılardan açık bir şekilde anlaşılamayan ifadeleri düzeltmesini talep eder. Mahkeme salonu ve seçim kurulu benzeri yasal işlemlerin kayıtlarının tutulduğu resmi iş yerlerinde görev alır. Evrak ve dosyaların kayıt altına alınmasını sağlar. İşlemi bitmiş olan evrakların arşive gönderilme işlemini yapar.

Zabıt Katibi Nasıl Olunur?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılmakta olan yazılı sınavda başarılı olunması gerekmektedir. Zabıt katibi adaylarının en az lise mezunu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. 35 yaşını bitirmemiş olan insanlar, KPSS üzerinden belirtilen puandan 100 üzerinden 70 almalıdır. Bunun dışında askerlik sorumluluğu bulunmayan, muaf olan ya da erteleyen insanlar zabıt katibi olma hakkını elde eder. Sınav üzerinden yazılı olan kısmı başarılı bir şekilde geçmiş olan kişiler sözlü sınava tabi olurlar. Sözlü sınavda ise sözlü ve uygulamalı olarak iki kısımdan oluşur. Uygulamalı sınav bölümünde klavye kullanımı yapılmaktadır. Bu sınavlardan da başarılı bir şekilde geçmiş olan kişiler zabıt katibi olmaya hak kazanmış olurlar.

Zabıt Katibi Olma Şartları

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- En az liseyi bitirmiş olmak

- Kamu haklarını kaybetmemiş olmak

- 35 yaşını bitirmemiş olmak

- Kamu Personeli Seçme Sınavında belirtilen kısımdan 100 puan üzerinden en az 70 almak

- Askerlik görevini yapmış olmak ya da askerlikten muaf olmak

- Yazılı sınavı başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra uygulamalı ve sözlü sınavdan da başarılı olmak.

Zabıt Katibi Maaşları

Zabıt katibi maaşları her yıl belirlenen enflasyon oranlarına göre değişiklik göstermektedir. Zabıt katibi maaşları hizmet süresine göre de değişiklik göstermektedir. İşe yani başlamış olan zabıt katibi maaşı 3568 TL olarak ifade edilmiştir. Hizmet süresi 10 yıl ve üzerinde olan zabıt katiplerinin maaşları ise 3676 TL olarak ifade edilmiştir. Belirtildiği üzere zabıt katipliği maaşları çalıştığı hizmet süresine göre ve enflasyon oranlarına göre değişiklik göstermektedir.

Zabıt Katibi İş İmkanları

Zabıt katipleri Türkiye'de bulunan adalet sisteminde kritik bir rol oynamaktadır. Zabıt katipleri hukuksal işlemlerin sağlıklı bir biçimde yürümesini sağlamaktadır. Dosya ve evraklar ile ilgili işlemleri zabıt katipleri yürütmektedir. Zabıt katipleri bazı hallerde hakimle beraber olayın gerçekleştiği yere giderek keşif yapar ve tutanak tutar. Zabıt katipleri Adalet Bakanlığına bağlı olan birimlerde görev alırlar. Zabıt katipleri bakanlık dışında olan yerlerde de kendi istekleri doğrultusunda çalışabilirler. Örnek olarak kişiye ait olan avukatlık bürolarında zabıt katipleri de görev almaktadır. Genel anlamda bakıldığında Türkiye'de adalet sistemi her geçen gün gelişmektedir ve iş imkanı da buna bağlı olarak artmaktadır. Buna bağlı olarak zabıt katiplerinin iş olanağı da artış göstermektedir.