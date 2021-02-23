Z kuşağı hangi mesleklere yöneliyor

Yapay zekanın meslekler üzerinde ciddi bir değişim etkisi yaratacağını vurgulayan Küçükşabanoğlu, Z kuşağının bu değişimin farkında olduğunu ve meslek seçimlerini bu dönüşüm doğrultusunda yapmak istediğini söyledi.

‘YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ, EN KAZANÇLI MESLEKLER ARASINDA’

Küçükşabanoğlu, yapay zekanın sadece iş yapış biçimlerini değil, gelecekte meslekleri de büyük ölçüde dönüştüreceğini belirterek, şöyle konuştu:

“Yapay zeka, bot izleme uzmanları, veri bilimcileri, otomasyon gibi yeni meslekler yaratacak ve insanlar tüm sistemlerin nihai denetimcisi olarak kalacak. Veri bilimcilerine yüzde 40 daha fazla para verileceği öngörülüyor. Yapay zeka mühendisliği, en kazançlı meslekler arasında anılıyor. Bir araştırmada, şirket yöneticilerinin yüzde 80'i yapay zekanın çalışanlarını daha verimli hale getireceğini belirtiyor. Yapay zekanın 2030 yılı itibarıyla küresel ekonomilere yaklaşık 16 trilyon dolar katkı yapması ve milyonlarca yeni iş oluşturması bekleniyor. Öte yandan, yapay zekanın iş kaybı yaratacağından endişe ediliyor. Yapay zeka aslında işlerin verimini artırarak çalışanların daha rahat çalışmalarına yardımcı olacak.

Z KUŞAĞININ YÜZDE 40'I KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTİYOR

Önümüzdeki dönemde en büyük ticari etkiyi teknoloji yapacak ve bunun lokomotifi nesnelerin interneti, bilgi işlem ve yapay zeka olacak. Yapılan bir araştırmaya göre, araştırmaya katılan gençlerin neredeyse yarısı teknolojiyle alakalı bir iş yapmayı planlıyor. Z kuşağı teknolojik altyapısı kuvvetli mesleklere yöneliyor. Z kuşağının yaklaşık yüzde 40'ı kendi işini kurmak istiyor. Z kuşağındaki gençler geleceğin meslekleri olarak, bilişim, yazılım ve kodlama mühendisliği, dijital medya uzmanlığı, yapay zeka mühendisliği, uzay teknolojileri, ‘youtuber’ ve ‘influencerlık’ gibi alanları önde görüyor. Dijitalleşen dünyada insanlar, belirsizlikle beraber gelen korku ve yenilik duyguları arasında gidip geliyor. Pandemiyle birlikte insanların hayatı hızla dijitalleşti. Dijitalleşen dünyaya ayak uydurabilmek için bilgili olmak gerekiyor. Bilgiye sahip olduktan sonra dijitalleşmeden korkmaya gerek yok.

TOPLUMUMUZUN YENİ DÖNEME HAZIRLIKLI OLMASI GEREKİYOR

Son zamanlarda teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte dünya büyük bir değişim ve dönüşüm içerisinde. Pandemi dönemiyle birlikte ortaya çıkan zaruri ihtiyaçlar, bu süreci daha da hızlandırdı. Bu yeni döneme toplumumuzun hazırlıklı olması gerekiyor. Kendini güncelleyerek bu değişime hazırlıklı olan toplumlar başarılı, kendini güncellemeyen ve hazırlıksız olan toplumlar ise başarısız olacak. AIPA olarak, toplumda yapay zeka konusuna dair farkındalık oluşturmayı, bireysel ve kurumsal yetkinliklerin arttırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. AIPA çatısı altında, ülkemizin dünyadaki ilk 10 ekonomi arasına girme hedefini teknoloji girişimciliğiyle hızlandırarak, ülkemizde yeni girişimcilik kültürünü oluşturmak, desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla politikalar üretmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımızı sürdürürken, nüfusumuzun yüzde 31'ini ve yaklaşık 26 milyonluk bir kitleyi oluşturan Z kuşağını önceleyeceğiz."