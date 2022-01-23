Yüzüstü nasıl yazılır? Yüzüstü kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Yüzüstü kelimesi, günlük yaşamın içinde en fazla kullanımı söz konusu olan sözcükler arasında bulunuyor. Bu sebeple bu kelimeyi doğru ve TDK'ya uygun şekilde yazmak isteyenler yüzüstü kelimesinin doğru yazılış şeklini merak etmektedir.

Yüzüstü Nasıl Yazılır?

Yüzüstü kelimenin yüzüstü mü, yüz üstü mü olarak yazıldığı insanlar tarafından çok sık olarak sorgulanmaktadır. Bu kelimenin doğru yazılış şekli ise "yüzüstü" şeklinde yazılır. Bu sözcüğün doğru yazılış şekli budur.

Yüzüstü Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik Mi Yazılır Ayrı Mı?

Türk Dil Kurumu yani TDK tarafından belirtildiği şekilde kelimelerin yazılması önemlidir. Yani ancak TDK tarafından belirtildiği şekilde sözcükler yazıldıklarında doğru biçimde yazılmaları söz konusu olmaktadır. Bu sebeple "yüzüstü" sözcüğünün TDK'ya göre bitişik mi yoksa ayrık mı yazıldığı pek çok insan tarafından merak edilmektedir.

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TDK'ya göre yüzüstü kelimesi " yüzüstü" şeklinde yazılır. Yüz üstü şeklinde yazılması durumunda yanlış yazılmış olur. Bundan dolayı "yüzüstü" kelimesini doğru şekilde yazmak isteyenleri bu kelimeyi "yüzüstü" şeklinde bitişik yazması gerekmektedir.

Kısacası "yüzüstü" kelimesi bitişik şekilde yazılır ayrık şekilde yazılmaz. Yazıldığı takdirde tamamıyla yanlış yazılmış olur.