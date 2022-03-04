Yüzük Hangi Ele Ve Parmağa Takılır?

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Yüzük; parmağa veya parmaklara takılan bir aksesuar türüdür.

Yüzük Hangi Ele Takılır?

Romalılar zamanında yüzükler yaygınlaşmaya başlamıştır. Alyans yüzükler beraberlik ve evlilik için önemli bir simgedir. Aynı zamanda bu yüzükler sonsuzluğu simgelemektedir. Evlilik ve nişan dönemlerinde yüzükler farklı ellere ve parmaklara takılmaktadır. Mısır döneminde sonsuzluğu temsil etmektedir.

Kişiler evlendikleri zaman yüzük takmaya başlamaktadır. En çok merak edilen sorulardan biri evlenildiği zaman yüzüğün hangi ele takılacağıdır. Evlilik yüzüğü sol ele takılmaktadır. Eski geleneklerde sol el yüzük parmağından kalbe doğru direk giden damardan dolayı bu parmağa takılmaktaydı. Bu kalbe direk giden damar kişilerin birbirlerini sevdiğini temsil ettiği düşünülmektedir. Bu gelenek şu an da bile hala devem etmektedir.

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Yüzük Hangi Parmağa Takılır?

Kişiler nişanlandıkları zaman yüzüklerini sağ ellerinin yüzük parmağına takmaktadır. Kişiler evlendikleri zaman bu yüzükler sağ elden sol el yüzük parmağına geçmektedir. Son zamanlarda kişiler yüzükleri daha farklı şekillerde de kullanmaktadır.

Son zamanlarda gümüş yüzükler çok kullanılmaktadır. Gümüş yüzüklerin kötü enerjiyi uzaklaştırıldığına inanılmaktadır. Kişilerin giyim tarzlarına göre yüzüğü istedikleri parmaklarına takmaktadır. Eski dönemlerde serçe parmağa takılan yüzükler statü anlamına gelmektedir. Artık kişiler istedikleri parmaklarına yüzükleri takmaktadır.

Yüzüğün Takılan Parmağa Göre Anlamı:

Kişilerin yüzüklerini takma şekilleri karakterlerini ortaya çıkartmaktadır. Sağ ve sol ellerin farklı anlamları bulunmaktadır. Sağ el manevi, sol el ile varlıklar dünyasıdır. Kişilerin parmakları ise farklı gezegenleri temsil etmektedir. Örneğin sağ elin serçe parmağına yüzük takan kişi flört etmeyi seven kişidir.