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‘Yüzen Okul’da ilk ders zili çaldı

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#Karadeniz Lifeship#Rauf Bey Gemisi#Yüzen Okul
‘Yüzen Okul’da ilk ders zili çaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 10:29

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından İskenderun'da limana demirleyen ve eğitim öğretim için düzenlenen Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi'nde lise öğrencileri dersbaşı yaptı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından limana gelen gemi, bir süre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencileri ağırladı. Daha sonra gemi, liselilere okul olarak hizmet vermek için düzenlendi. 'Yüzen Okul', 2024-2025 eğitim öğretim yılında lise öğrencilerini ağırlamaya başladı.

‘Yüzen Okul’da ilk ders zili çaldı

Rauf Bey Gemisi'nde, depremlerde hasar alan merkez Antakya ilçesindeki Osman Ötken Anadolu Lisesi'nden 523 öğrenci için ilk ders zili çaldı. Öğrencilerin yatılı kaldığı gemide, dersler başladı.

‘Yüzen Okul’da ilk ders zili çaldı

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#Karadeniz Lifeship#Rauf Bey Gemisi#Yüzen Okul

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