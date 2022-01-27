Haberin Devamı

Yüzde yüz kelimesi iki kelimeden oluşan ve tek anlam çıkan bir ikilemdir.

Yüzde Yüz Ne Demek?

Yüzde yüz kelimesi günlük hayatta sık sık karşılaşılan bir kelimedir. Matematik terimi olduğu gibi aynı zamanda günlük hayatta da kullanılmaktadır. Yüzde yüz kelimesinin anlamı matematikte de olduğu gibi bir durumdaki kesinliği belirtmektedir. Kesinlikle ve tam olarak anlamlarında kullanılmaktadır.

Yüzde Yüz Kelimesi Nasıl Yazılır?

Yüzde yüz kelimesi yazımı sık sık karıştırılan kelimelerden biridir. Bu kelimelerin yazımının bitişik mi ayrı mı olduğundan kesin olarak emin olunmaz. Yüzde yüz kelimesinin doğru yazılışında kelimeler ayrı yazılmaktadır. Bitişik yazıldığında Türkçe de yazım hatası yapılmış olur.

Yüzde Yüz nasıl yazılır? Yüzde Yüz kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Haberin Devamı

Türkçede ikilemelerin ya da birden fazla kelimelerden oluşan kelimelerde yazım hatası sık sık yapılır. TDK’da bütün kelimelerin doğru yazılışı mevcuttur. TDK’ya göre yüzde yüz kelimesinin yazımı ayrıdır ve kelimenin doğru yazılımı yüzde yüz şeklindedir.