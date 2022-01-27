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Yüzde yüz nasıl yazılır? Yüzde yüz kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Yüzde yüz nasıl yazılır Yüzde yüz kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Türkçe de iki kelime birleşerek bir anlam ifade edebilir. Bu şekilde birçok kelime ve anlam bulunmaktadır. Bunların bazıları ikileme şeklindedir. Bu kelimelerin ayrı mı bitişik mi yazıldığı sık sık karıştırılmaktadır. Yüzde yüz kelimesi karıştırılan kelimelerden biridir. Yüzde yüz kelimesi yazı dilinde bitişik mi yoksa ayrı mı yazılır kesin emin olunmamaktadır. Yüzde Yüz nasıl yazılır? Yüzde Yüz nasıl yazılır? Yüzde Yüz kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı? Sizler için yüzde yüz kelimesi hakkında merak edilen soruların yanıtını detayları ile derledik.

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Yüzde yüz kelimesi iki kelimeden oluşan ve tek anlam çıkan bir ikilemdir.

 Yüzde Yüz Ne Demek?

 Yüzde yüz kelimesi günlük hayatta sık sık karşılaşılan bir kelimedir. Matematik terimi olduğu gibi aynı zamanda günlük hayatta da kullanılmaktadır. Yüzde yüz kelimesinin anlamı matematikte de olduğu gibi bir durumdaki kesinliği belirtmektedir. Kesinlikle ve tam olarak anlamlarında kullanılmaktadır.

 Yüzde Yüz Kelimesi Nasıl Yazılır?

 Yüzde yüz kelimesi yazımı sık sık karıştırılan kelimelerden biridir. Bu kelimelerin yazımının bitişik mi ayrı mı olduğundan kesin olarak emin olunmaz. Yüzde yüz kelimesinin doğru yazılışında kelimeler ayrı yazılmaktadır. Bitişik yazıldığında Türkçe de yazım hatası yapılmış olur.

 Yüzde Yüz nasıl yazılır? Yüzde Yüz kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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 Türkçede ikilemelerin ya da birden fazla kelimelerden oluşan kelimelerde yazım hatası sık sık yapılır. TDK’da bütün kelimelerin doğru yazılışı mevcuttur. TDK’ya göre yüzde yüz kelimesinin yazımı ayrıdır ve kelimenin doğru yazılımı yüzde yüz şeklindedir.

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