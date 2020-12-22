Yüzbaşı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Yüzbaşı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Onluk sistem içerisindeki rütbelerden biri olarak Yüzbaşı, Türk Silahlı kuvvetlerin farklı kısımlarında görev yapmaktadır. Bu doğrultuda Yüzbaşı olmak isteyen ve bu rütbeyi arzu eden pek çok kişi, böyle bir mesleği nasıl yapacağına dair araştırma gerçekleştiriyor.

Yüzbaşı Nedir?

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde Yüzbaşı, üsteğmenden sonra gelen bir rütbedir. Daha sonra Binbaşı ve Yarbay ile Albay şeklinde rütbeler devam eder. Belli bir bölgeye emir komuta eden askeri bir rütbe olarak da öne çıkıyor.

Yüzbaşı Ne İş Yapar?

Yüzbaşı emir komuta zinciri içerisinde bölüğe komuta eden kişidir. Aynı zamanda göre verilmesi ile beraber Karakol Komutanlığı da yapabilmektedir. Hem ordu komutanlıklarında hem de karargahta farklı görevleri olan bir asker olarak ön plana çıkıyor. Askeriye içerisindeki en önemli rütbeler arasında yer alır. Özellikle üstlendiği görev bakımından büyük bir öneme sahip rütbelerden biridir.

Yüzbaşı Nasıl Olunur?

Yüzbaşı olabilmek için lise ve dengi okullara devam etmek ya da liseyi bitirmek gerekmektedir. Bu doğrultuda üniversite sınavı ile beraber Milli Savunma Üniversitesini kazanmak gerekir. Böylece farklı dersler ve eğitimler üzerinden mezunu olarak doğrudan Yüzbaşı üzerinden göreve başlanır. Hem yazılı hem de sözlü ve aynı zamanda fiziki açıdan belli başlı bazı sınavlar vardır ve belirli süreler içerisinde bunların geçilmesi gerekir.

Yüzbaşı Olma Şartları Nelerdir?

Yüzbaşı olabilmek için en önemli şart Milli Savunma Üniversitesini kazanmaktır. Aynı zamanda 20 yaşından gün almamış olmak ve adli sicil kaydının bulunmaması gerekmektedir. Fiziki yeterliliği kapsayan sağlık koşulları doğrultusunda, yapılacak sınav ile beraber üniversiteyi kazanmak üzerinden dereceye girildiği takdirde Yüzbaşı olmak için eğitim görülebilir. Kolay olmamakla beraber oldukça fazla sayıda rekabetin yer aldığını Dile getirmek mümkün. Tabii aynı zamanda yüzbaşı olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak en önemli husustur. Gerekli kriterleri Taşıyan kişiler sınav üzerinden Milli Savunma Üniversitesini kazanmak için rekabete girebilir.

Yüzbaşının Görevleri Nelerdir?

Yüzbaşı görev alanı içerisinde birçok farklı sorumluluğu yerine getirir. Özellikle alacağı bu görevler kapsamında üst komuta zincirindeki subayların görevlerini de yerine getirmek yine sorumluluğu içerisinde yer almaktadır. Bunun dışında belli başlı bazı görevleri ile Yüzbaşı ön plana çıkıyor.

- Daimi olarak emir-komuta zincirine uymak.

- Eğer bölük yönetiyor ise o zaman bölükteki askeri disiplini etkin bir şekilde sağlamak.

- Eğer Karakol Komutanlığı yapıyor ise o zaman karakoldaki disiplini sağlamak.

- Her daim olası görevleri hazır bulunmak.

Bu gibi görevleri ile beraber hizmet verdiği alan kapsamında farklı çalışmalar yüzbaşının sorumluluğu içerisinde gelmektedir.

Yüzbaşı Maaşları Ne Kadar?

Yüzbaşı maaşları genel olarak belli bir standardı kapsamaktadır. Tabii aynı zamanda bulunduğu görev ve bölgeye bağlı olarak da değişkenlik gösterebilmektedir. Genel olarak 7000 TL ile 8000 TL arasında farklılık yaratabilir. Ortalama açıdan bakıldığı zaman ise şu an yeni 7250 TL gibi bir aylık maaşı bulunmaktadır.

Yüzbaşı İş İmkanları Nelerdir?

Yüzbaşı iş imkanları Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde farklılık yaratır. Hava, deniz ve Kara Kuvvetleri ile beraber Jandarma Genel Komutanlığı kapsamında farklı görevlerde bulunabilmektedir. Bölük komutanı olması ile beraber karakol komutanı ya da farklı bölgelerde görevini yapabilir.