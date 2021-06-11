Yüz yüze yapılacak dersler tüm üniversite öğrencilerine açık

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu tarafından yapılan açıklamada; “2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi ve 2021 Akademik Yılı Güz ve Bahar dönemlerinde pandemi sebebiyle uygulamalı derslerini online olarak almak durumunda kalmış ve derslerinden yeterince verim alamadığını, o dersten yetersiz kaldığını düşünen Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitesi öğrencileri Haliç Üniversitesi’nin yeni dönemdeki yüz yüze derslerine 14 hafta boyunca ücretsiz olarak katılabilir” denildi.

TRANSKRİPT GÖSTERMEK ZORUNLU

Açıklamada, derslere katılmak için öğrencilerin bir üniversitede kayıtlı olmaları, misafir olarak girecekleri dersi ya da yüzde 70 aynı içerikli dersi 2020 Yılı Bahar ve 2021 yılı Güz ve Bahar dönemlerinde almış olmaları ve kampüs girişlerinde öğrenci kartlarını göstermeleri gerektiği belirtildi.

Uygulama kapsamında her dersin en az 25 kotası misafir öğrencilere ayrıldı. Ancak öğrencilerin derslere katılabilmesi için 2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi ve 2021 Akademik Yılı Güz ve Bahar dönemlerine ait transkript göstermeleri de zorunlu tutuluyor. Hastane uygulamalı derslerse uygulamaya dahil edilmedi.

Derslere katılmak isteyen öğrenciler, katılım taleplerini Temmuz ayında Üniversitenin web sitesinde açılacak olan ders talep formunu doldurarak iletebilecek.