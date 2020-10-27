Yüz yüze sınavların detayları belli oldu

2020-2021 eğitim öğretim yılında sınavların nasıl gerçekleşeceği belli oldu. Okullara gönderilen ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı yazıda dikkat çeken detaylar yer aldı. Buna göre tüm sınavlar okulda yapılacak.

SINAV TARİHİNE ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU KARAR VERECEK

Sınav takvimi, eğitim kurumu zümre başkanları kurulunca belirlenecek. Sınavlar ihtiyaç halinde cumartesi günü de yapılabilecek. İşte birinci dönem resmi ve özel ilkokul, ortaokul ile imam hatip ortaokullarında uygulanacak sınavların detayları:

SINAVLAR OKULDA YAPILACAK

Sınavlar okul ortamında yapılacak. Ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da Kovid-19 salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve öğrenciye önceden duyurularak sınava alınacak.

SÜRE 1 DERS SAATİ

Okullarda yapılacak sınavlarda dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulacak ve sınavların tarihine okullardaki sınıf/alan zümre başkanları kurulunca karar verilecek. Sınavı yapılacak her bir ders için sınav süresi bir ders saati olarak planlanacak ve sınav bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Gerekli görülmesi halinde, cumartesi günleri de okullarda sınav yapılabilecek.

YATILI ÖĞRENCİLER SINAV GÜNLERİ OKULDA KALABİLECEK

Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-Okul sistemine işlenecektir. Yatılı bölge ortaokullarında kayıtlı olan ve eğitim öğretim sürecini uzaktan eğitim yoluyla takip eden öğrencilerin, sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım şartları ve hijyen koşulları dikkate alınarak pansiyonda konaklayabilmeleri sağlanacak.

BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE SINAV YOK, PROJE VAR

Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders veya EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre her bir dersin haftalık ders saati sayısı iki ve daha az olanlara iki, haftalık ders saati sayısı ikiden fazla olanlara ise üç defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecek. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve oyun, beden eğitimi ve spor, trafik güvenliği, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, Peygamberimizin hayatı, temel dini bilgiler ve seçmeli derslerde sınav yapılmayacaktır. Bu derslerin dönem puanı ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacak.

ÖNCEKİ SINAVLAR GEÇERLİ OLACAK

2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci döneminde bugüne kadar yapılmış olan bir sınav veya ölçme değerlendirme uygulamasının var olması durumunda bunlar geçerli olacak ve e-okul sistemine işlenecek.