Yüz yüze sınav tartışması: Öğrenciler istemiyor, uzmanlar ‘gerekli’ diyor

Okullarda seyreltilmiş ve kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş süreci başladı. Liselerde tüm sınıf seviyelerinde birinci dönemde yapılamayan sınavlar, 1 Mart’tan itibaren salgın tedbirlerine uygun şekilde okullarda yüz yüze yapılacak. Sorumluluk sınavları da 01-31 Mart tarihleri arasında tamamlanacak. Sınavlarda 50 puan ve üzeri alanlar, başarılı sayılacak. Yüz yüze eğitim kapsamına alınmayan 9, 10 ve11’inci sınıf öğrencilerine özel bir hak da tanınıyor. Öğrenciler bulundukları yerleşim yerlerinde sınavlara girebilecek.

‘BİZ SINAVDA YOKUZ’ ETİKETİ

Bazı lise öğrencileri ise geride bıraktıkları ilk dönemin derslerinden sınava girmek istemiyor. Sosyal medyadan #SınavdaYokuz etiketiyle paylaşım yapan öğrenciler, ilköğretimde olduğu gibi lisedeki sınavların da iptal edilmesini istiyor. Ancak uzmanlar aynı görüşte değil.

GÜVENİLİR SONUÇLARA İHTİYAÇ VAR

Ölçme ve değerlendirmenin eğitim sisteminde gerekliliğini dile getiren Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, yüz yüze yapılan sınavlardan alınabilecek puanların uzaktan yapılacak sınav puanlarına göre daha güvenilir olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Notlar öğrencilerin geleceğinde önemli roller oynuyor. Bu nedenle başarı belirlemede geçerli ve güvenilir ölçme sonuçlarına ihtiyaç var. Ancak yüz yüze katılmak istemeyen öğrenciler ve aileler için alternatif yöntemler de sunulmalıdır. Örneğin her bir öğrenciye farklı ödevlerin, uzun ya da kısa cevaplı soru listelerinin gönderilmesi bir ölçme değerlendirme yöntemi olabilir.”

SINAV OLMAZSA OLMAZ

Gazi Üniversitesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehtap Çakan ise “Eğitim sisteminde ölçme değerlendirme olmak zorunda. Bütün mesele bunu nasıl yapacağını belirlemek. Bu sınavları öğrencinin iyiliği için yapmamız şart. Çünkü öğrencilerin performansıyla ilgili karar vermemiz gerekiyor. Bu öğrenciler arasındaki dengeyi korumak açısından da çok önemli” dedi.