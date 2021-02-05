Yüz yüze eğitimin detayları belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Şubat’tan itibaren kademeli olarak başlatılacak yüz yüze eğitime ilişkin detayları belirledi.
MEB’den illere gönderilen yazıda şu ifadelere yer verdi:
- Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerlerde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri alacağı kararlar doğrultusunda ilkokul ve ortaokullar ile anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.
- 1 Mart’tan itibaren resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında yüz yüze eğitime başlanacak. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda dersler uzaktan eğitimle işlenecek.
- Öğrenciler müfredatın tamamından sorumlu olacak.
- Yüz yüze eğitim saatleri dışındaki diğer saatlerde uzaktan eğitim yoluyla dersler işlenmeye devam edilecek.
- Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler, okul müdürlüklerine yazılı başvuru yapacak. Yüz yüze eğitime gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.
- İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki bir ders 30 dakika, teneffüsler ise 10’ar dakika olacak.
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