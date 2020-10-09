Yüz yüze eğitime geçişte son hazırlıklar

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, 12 Ekim'de başlayacak yüz yüze eğitimin ikinci aşaması öncesi okullardaki son hazırlıklar değerlendirildi. Yüz yüze eğitimde ikinci aşamanın başlaması öncesi okullardaki son hazırlıkların değerlendirildiği toplantıda, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, köy okulları ve okulöncesi eğitimle ilgili alınan kararların öğrenciler ve aileler için büyük önem taşıdığını belirtti. Okulöncesi eğitimde, hafta içi her gün yüz yüze eğitime geçiliyor olmasının özellikle çalışan aileler açısından oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Bakan Yardımcısı Safran, sosyal mesafe ve hijyen standartlarının ‘Temassız Oyunlar Kitabı’ndaki etkinlikler eşliğinde büyük bir titizlikle uygulanacağını söyledi.

Bu süreçte köy okullarının öneminin daha da arttığını belirten Safran şöyle konuştu:

"Bakanımız Ziya Selçuk'un köy okullarına gösterdiği büyük hassasiyetle, nüfus ve öğrenci yoğunluğunun düşük, doğayla iç içe olan bu okullarımızda tüm kademe ve sınıflarda yüz yüze eğitime başlıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İl hıfzısıhha kurulları işbirliğiyle alınacak kararlar da önemli. Öğrencilerin sağlığı ve güvenliği her şeyden önce geliyor. Yüz yüze eğitimin ikinci aşamasında da ilk aşamada olduğu gibi Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun rehberliğinde hijyen ve sosyal mesafe standartları eksiksiz şekilde uygulanacak.”

Mustafa Safran, hijyen ve dezenfektan ürünleriyle ilgili tedariğin, eğitim kurumlarındaki üretim süreçleriyle koordineli sağlanması talimatı verdi.

Bakan Yardımcısı Reha Denemeç ise tablet bilgisayarların dağıtım süreçleriyle ilgili bilgi paylaştı. Öncelikle, ihtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti için veriye dayalı mekanizmalar oluşturulduğunu belirten Denemeç, dağıtım süreçlerinin de aynı hassasiyetle gerçekleştirileceğini söyledi.

Toplantıya, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Bakan Yardımcıları Safran ve Denemeç ile 81 il milli eğitim müdürünün yanı sıra Personel Genel Müdürü Ömer İnan, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Özgür Türk katıldı.

Toplantı, il müdürlerinin hazırlık süreçleriyle ilgili soruları ve görüş alışverişlerinin ardından sona erdi.