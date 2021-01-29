Yüz yüze eğitime dönüş tüyoları

Uzman Psikolog Pınar Talaslıoğlu, salgın süreci gibi dönemlerde çocukların kendilerini güvende hissetmesi için ailelerin yaklaşımlarının önemli olduğunu belirtiyor.

ÇOCUĞA GÜVEN VERMELİ

Yüz yüze eğitime dönüşün psikolojik etkileri, çocuğun yaş ve gelişim düzeyi, salgına tanıklığı, bu dönemi nasıl geçirdiği gibi durumlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Çocuklar bir yandan yeniden okula dönerek arkadaşlarıyla sosyalleşmek isterken, diğer yandan hastalanma ve sevdiklerini kaybetme korkusuyla huzursuzluğa kapılabilir. Salgın süreci gibi dönemlerde çocukların daha fazla güven ve şefkat ihtiyacı duyabileceğini dile getiren İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Çocuk Gelişimi Türkçe Program Başkanı Uzman Psikolog Pınar Talaslıoğlu şu önerilerde bulunuyor:

“Ailelerin çocuklarına güvende olduklarına dair mesajlar vermeleri ve şefkatle yaklaşmaları önemli. Okula dönüş gibi yeni bir dönem söz konusu olduğunda çocuklar güvende olup olmadıklarına dair kafa karışıklığı yaşayabilir. Bu noktada aileler, yaş ve gelişim özelliklerine göre çocuklarına süreçle ilgili güven verici, net, şefkatli açıklamalar yapabilir. Aileler okula dönecek çocuklarına virüsten nasıl korunacaklarına, maskeyi nasıl takacaklarına ve sosyal mesafe kurallarına nasıl uyacaklarına dair net ve anlaşılır bilgiler verebilir.

ÇOCUKLARI KORKUTMAYIN, DESTEK OLUN

Çocuğun yaşı büyükse okulda yaşanabilecek herhangi bir kriz anına yönelik ortak plan oluşturulabilmeli. Çocuk daha önce okula gitmişse önceki deneyimin yeni deneyim ile benzerlikleri ve farklılıkları üzerine konuşulabilir. Eğer çocuğun merak ettiği bir konunun cevabı net olarak bilinmiyorsa bu durum belirtilmeli ve konuyu ya hep birlikte araştırmalı ya da aile araştırdıktan sonra çocuğa aktarmalı. Ayrıca salgın kurallarına uyması için korkutulmamalı ve çocuğun kuralları içselleştirmesine destek olmalı.

OKUL YÖNETİMLERİ YOL GÖSTERİCİ OLMALI

Bu süreçle ilgili olarak, okul yönetimlerinin salgına yönelik kriz ve acil durum planlarını net olarak belirleyip uygulamalı. Paylaşımcı, destekleyici tutumla hareket etmek çocukların ve ailelerin kendilerini güvende hissetmesine yardımcı olur. Okul yönetimlerinin her çocuğun biricikliğini göz önünde bulundurup, eğitimin her çocuk için erişilebilir olması, alternatif eğitim yöntemlerinden yararlanılması, açık havada yapılan doğa temelli etkinliklerin çoğaltılması, çocukların sosyal-duygusal gelişimini ve akran ilişkilerini geliştirici sembolik oyun etkinliklerinin ve grup çalışmalarının yapılması, salgın sonrasında okula dönüş için kolaylaştırıcı olabilir.''