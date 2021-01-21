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Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
Haber Giriş: 21.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yüz yüze eğitime dönüş için ilk adım atıldı

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Yüz yüze eğitime dönüş için ilk adım atıldı
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Milli Eğitim Bakanlığı, 8 ve 12’nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik isteğe bağlı olarak yüz yüze takviye kurslarının, 22 Ocak tarihi itibarıyla başlatılabileceğini açıkladı.

Kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanlar, salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla valiliklerce belirlenecek okul pansiyonlarında kalabilecek. Özel okulların takviye kursları ile özel öğretim kurslarına devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanlar ise özel barınma hizmeti veren yurt ve pansiyonlarda kalabilecek.

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