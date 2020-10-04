Yüz yüze eğitimde yeni karar haftası

Velilerin ve öğrencilerin merakla beklediği konu yüz yüze eğitime geçecek sıradaki kademelerin hangileri olacağı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, 2, 8 ve 12'nci sınıflar ile ilgili düzenlemenin bu hafta değerlendirileceğini belirtti. Koca açıklamasında, "1'inci sınıfların alışması için 2 gün devam 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. 2'nci sınıfların olup olmayacağı konusu bu hafta (önümüzdeki hafta) salgının seyriyle netleşmiş olur. 8 ve 12'lerle ilgili ne zaman başlayacağı veya başlayıp başlamaması konusu da yine bu hafta gündem yapılmış olacak" dedi. Kabine toplantısında 2’nci, 8 ve 12’nci sınıflar için Bilim Kurulu'nun aşamalı ve seyreltilmiş eğitim önerisi görüşülecek ve son karar verilecek. Bu kademeler için de öğrencilerin okula gönderilmesinin veli inisiyatifine bırakılması söz konusu olacak.

TEMASSIZ OYUNLAR OYNANDI

Anaokulları ile 1'inci sınıflar 21 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitime okullarda devam ediyor. Çocukların okula gönderilmesi ise veli inisiyatifinde. İsteyen veli çocuğunu okula göndermeyebiliyor. Bu öğrenciler uzaktan eğitim yoluyla eğitimlerini sürdürüyor. Okula kalabalık gruplar halinde gidilmiyor. Kalabalık sınıflar bölünerek farklı grup halinde, farklı günlerde okula gidiyor. Öğrencilerin okulda, öğretmenlerin denetiminde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması sağlanıyor. Teneffüslerde ise MEB'in hazırladığı 'temassız oyunlar' oynanıyor. Yüz yüze eğitime 1'inci sınıfların talebi ise yoğun oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da bu yıl birinci sınıfa kayıtlı öğrencilerin yüzde 74'ünün yüz yüze eğitim için okullara gittiğini söyledi.

MESLEKİ EĞİTİM DE YÜZ YÜZE

Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulamaları 28 Eylül'den itibaren başladı. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin ‘meslek.eba.gov.tr’ adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları, bugünden (5 Ekim) itibaren tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilecek. Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak. Öğrenciler gruplara ayrılacak, her ders saati 30, teneffüsler 10 ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacak. Yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan zümre öğretmenlerince belirlenecek. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel veya teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.

CANLI DERS SINIRLANDIRILMASI KALDIRILDI

İlkokullarda günlük dört ders saati, ortaokullarda ise altı ders saati canlı ders yapılması sınırlaması MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından kaldırıldı. Uzaktan eğitim faaliyetlerinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden sağlanan altyapının yanı sıra açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar da kullanılabilecek. Öğretmenlerin EBA platformu ile diğer platformlardan gerçekleştirdikleri canlı ders uygulamaları okul müdürlükleri tarafından düzenli olarak takip edilecek. Dersler belirlenen ders çizelgesine göre eksiksiz olarak işlenecek ve canlı derslerin yüzde 50'si 14.00-17.00 saatleri arasında tanımlanacak. İlkokul ve ortaokullarda uygulanmakta olan İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi'nde belirtilen her bir sınıf seviyesindeki toplam ders saatleri doğrultusunda, ilkokul 1'inci sınıflarda yüz yüze eğitim dışındaki bütün dersler uzaktan eğitim imkanlarından yararlanılarak canlı ders şeklinde eksiksiz işlenecek.