Yüz yüze eğitimde üçüncü kademe başladı

Okuldaki ilk günü Anabilim Koleji öğretmenleri ve öğrencileriyle birlikte geçirdik. ‘Haftada iki gün de olsa okul bize nefes oldu’ diyen öğrencilerin tek istekleri, yaz tatiline kadar yüz yüze eğitime devam etmek. Öğrenci ve öğretmenler okulda ilk gün hissettiklerini şöyle anlattı:

BİZİM İÇİN BİR NEFES OLDU

Ela Mumcu (5’inci sınıf): Okulu çok özledim. O kadar heyecanlı ve mutluyum ki anlatamam. Okuldaki eğitimin yerini hiçbir şey tutmuyor. Haftada iki gün belki ama olsun. Yeter ki okul olsun. Bizim için bir nefes oldu. Evde olduğum dönemde en çok parmak kaldırmayı özledim.

Ayşe Eylül Bali (5’inci sınıf): Ben aslında uzaktan eğitimi çok sevdim. Öğretmenlerimiz teknolojik araçlar kullanarak dersleri eğlenceli hale getirdiler. Ama yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şey tutamaz.

Deniz Özşeker (9’uncu sınıf öğrencisi): Okula ilk ara verildiğinde çok güzel gelmişti başta. Evde daha çok zaman geçirebileceğim kendime daha çok zaman ayırabileceğim diye. Ama zaman geçtikçe anladım ki aradığım bu değilmiş. Okulu özledim. Dünden beri çok heyecanlıyım. Hatta gece uyuyamadım. Bir an önce sabah olsun okula gideyim istedim. Okul güzel.

HAYLAZLIKLARINA BİLE HASRET KALDIK

Gülhan Gürsoylar (Sosyal bilgiler öğretmeni): Okul bizim vazgeçilmezimiz. Bu süreçte okulu evlere taşıdık ama öğrencilere dokunabilmek asıl önemli olan. Koridorları dolu görmek çok güzel. Öğrencilerin sınıf ortamında yaptıkları haylazlıkları bile özledim.

Erdem Erdoğmuş (Türkçe öğretmeni): Okulların açılması bizim için de enerji oldu. Yeniden doğmuş gibi olduk. Öğrenciler bir esaretten kurtulmuş gibiler. Hepsi neşe içinde. Ben en çok etkileşimli etkinlikleri özlemiştim. Münazara gibi, kitap yorumlamaları gibi.

OKULU OKUL YAPAN ÖĞRENCİLERİN VARLIĞI

Özge Mumcu (Okul müdürü): Öğrenciler okulda olmadığında sanki başka bir iş yapıyormuşuz hissine kapılıyoruz. Okulu okul yapan öğrencilerin varlığı. Her yıl okullar açılırken biz öğretmenler de sene başı heyecanı yaşarız. Biz bu sene onu 3 haftada bir yaşıyoruz. Çok taze kalıyor çok dinamik. Öğrencilerin okula gelme durumu velinin inisiyatifinde. Yüzde 70 gibi bir oran gönderiyor şu an. Beklentimiz okullarda tüm kademelerin bir an önce açılması.