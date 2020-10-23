Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama başlıyor

2020-2021 eğitim öğretim dönemi koronavirüs gölgesinde başladı. Yüz yüze eğitime geçilecek mi, yoksa bu yılda tamamen uzaktan eğitim şeklinde mi sürecek soruları kafaları kurcalarken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tedbirler eşliğinde ve kademeli olarak okullara dönüşü başlattı. İlk etapta okul öncesi ve 1. sınıflarla başlayan yüz yüze eğitim, 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıfların da açılmasıyla devam etti. Sıra 5 ve 9'uncu sınıflarda.

Bakanlık 2 Kasım pazartesi gününden itibaren 5 ve 9'uncu sınıflarda başlayacak yüz yüze eğitim programının detaylarını 81 ile gönderdiği yazıyla paylaştı. İşte detaylar:

5'İNCİ SINIFLARA HAFTADA 12 SAAT DERS

Buna göre; resmi ve özel ortaokul 5'inci sınıflarda haftada iki gün toplam 12 ders saati (iki gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada iki gün toplam 14 ders saati (iki gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise 9'uncu sınıflarda ise haftada iki gün toplam 16 ders saati (iki gün, 8+8) yapılacak. Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

Ortaokul 5'inci sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5'inci sınıflarda ise Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

9'uncu sınıf öğrencileri de haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerin tümünden sorumlu olduklarından dolayı okul yönetimince belirlenen derslerin yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor.

UZAKTAN EĞİTİM DE DEVAM EDECEK

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek. Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak ve tüm konu ve kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacaklar.