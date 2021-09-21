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Yüz yüze eğitimde İstanbul’da son durum

#İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü#Levent Yazıcı#MEB
Yüz yüze eğitimde İstanbul’da son durum

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, katıldığı bir televizyon programında İstanbul özelinde yüz yüze eğitimin 3’üncü haftasında son durumu değerlendirdi.

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Yüz yüze eğitimde İstanbul’da son durum
Hiçbir okulda kapanma olmadığını belirten Yazıcı "Sınıf karantinaları korkutucu düzeylere ulaşmadı. Okullarımızın uyum haftası ve genel eğitim öğretimin başlamasıyla denetimleri yapıldı, enfeksiyondan ve salgından korunma anlamında bilgilendirmesi yapıldı. İstanbul'daki tüm okullarda önlemler çok yönlü uygulanıyor. İstanbul'umuza 6 bin toplum yararına çalışma personeli de görevlendirilerek okullarımız güçlendirildi. Meslek liselerimizin ürettiği maske ve dezenfektanlar dağıtıldı” dedi. Yazıcı sözlerine şöyle devam etti:

BİR SINIFTA VAKA GÖRÜLDÜĞÜNDE NELER YAPILIYOR?
“İstanbul'da karantina sebebiyle tamamen kapalı okul yok, kısmi olarak karantinaya alınma durumu oldu. Sayı düzenli olarak değişiyor ancak korkutucu düzeylere ulaşmadı. Bir öğrencide vaka tespit edildiğinde okulların girişinden itibaren gün içinde en az 2 kez ateş ölçümü ve semptom kontrolü yapılıyor sınıf öğretmenleri dahil. Teneffüslerde sınıf üzerinde tutulmaya gayret ediliyor. Okulların temizlenmesi ve havalandırılması sistematik olarak yapılıyor.

DERS SÜRELERİ KISALTILIR MI?
Geçici süreli, okula özgü önlemler alınabiliyor. Gerekli olması halinde bu tedbirler en üst seviyede alınıyor. Bu süreçte en güçlü unsurumuz öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimizin aşılanmaya olan duyarlılıkları çok anlamlı. Bu zaten aşılanma oranlarına da yansıyor.”

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#İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü#Levent Yazıcı#MEB