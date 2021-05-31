Yüz yüze eğitim 1 Haziran’da tekrar başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemiz genelinde COVID-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada iki gün yüz yüze eğitime başlanacak. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada iki gün yüz yüze eğitime geçilecek” denildi.

OKULLAR 2 TEMMUZ’DA KAPANIYOR

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacağı belirtilen açıklama şöyle:

“Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu’ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek.”

BAKAN SELÇUK: KAVUŞUYORUZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimin başladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında “Kavuşuyoruz! Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz.” diyerek duyurdu.