EĞİTİM SERVİSİ
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‘Yüz yüze eğitim vazgeçilmezimiz’
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yüz yüze eğitim bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimiz” dedi.
Hibrit eğitim modelinin ise ihtiyaç olduğunu belirten Bakan Selçuk, şu paylaşımı yaptı: “Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç halinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır.”