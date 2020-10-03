Yüz yüze eğitim öncesi son hazırlıklar

Bakanlık Tevfik İleri Toplantı Salonunda gerçekleştirilen çevrim içi toplantı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Bilgi İşlem Daire Başkanı Özgür Türk ve ilgili Daire Başkanlarının da katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Yardımcısı Özer tüm eğitim ortamlarında sağlık ve güvenliğin öncelikli koşul olduğuna dikkat çekerek öğrencilerin atölyelerde gruplar halinde gerçekleştireceği yüz yüze uygulama eğitimleri öncesinde "Hijyen Kılavuzu"nda yer alan temel standartların mutlaka eksiksiz bir şekilde uygulanacağına dikkat çekerek, devam eden süreçteki denetimlerin de İl Müdürleri tarafından da yakından takip edilmesini istedi.

Bakan Ziya Selçuk'un mesleki eğitimde uygulama derslerinin önemine ilişkin sözlerini ve yazılı olarak illere ulaştırdığı kriterleri de hatırlatan Özer, uygulama eğitimlerinin mesleki eğitim için hayati önemde olduğunu ve uzaktan yapılamadığına işaret ederek bu nedenle güvenli ve sağlıklı atölye ortamlarında eğitimlerin kesintisiz bir şekilde devam etmesinin kritik önem taşıdığını ifade etti. Toplantı, il müdürlerinin eğitim kurumlarındaki son durumla ilgili görüş alışverişine ilişkin değerlendirmelerin ardından sona erdi.