Yüz yüze eğitim öncesi öğrencilere ‘düzenli uyku’ uyarısı

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Uzmanı Fidan, COVID-19 salgını nedeniyle öğrencilerin uzaktan eğitim gördüğüne değinerek 1 Mart'ta ilkokul 1, 2, 3, 4’üncü sınıflar ile 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacağını hatırlattı. Evde eğitim gören çocukların uyku düzenlerinin bozulduğunu belirten Fidan, şöyle konuştu:

"Okulların yeniden açılmasıyla çocukların erken uyanması söz konusu olacak. Çocuklar en geç saat 21.00 gibi yatmalı. Uzaktan eğitim sürecinde geç yatıp geç kalkan çocuklarda bu zaman hemen öne çekilemiyor. Uyku saati her gün yarım saatlik süreçler öne çekilmeli. Ebeveynler uykuya geçiş için çocuklarına uyku ortamını sağlamalı. Uzaktan eğitimle birlikte ebeveynlerin birçoğu istemese de tablet ve cep telefonuna uzun süre maruz kalmasını izin verdi. Dijital cihazlar yatmadan en az iki saat önce kullanılmamalı.

ÇOCUĞUN UYKUYA GEÇİŞİNDE EBEVEYN DESTEĞİ

Çocukluk döneminde uykuya dalmak kolay değil, bu konuda ebeveynlerinin desteğine ihtiyaç duyabilirler. Çocuğun uyuyacağı ortam mutlaka karanlık ve sessiz olmalı. Odanın yeterli miktarda havalandırılması gerekiyor. Oda sıcaklığı ise 20 derece olması yeterli. Ebeveynlerin çocuklara hikaye okuması da çocuğun uykuya geçişini kolaylaştırır. Çocuklar da sevdikleri bir hikayenin 5-10 sayfalık kısmını okursa uykuya geçişte rahatlatma sağlıyor. Yatmadan önce çocukların bir bardak süt, bir kase yoğurt tüketmesi uykuya geçişi kolaylaştırır. Uzun süredir okuldan ayrı kalan çocuklardan bazılarında uyum sorunları yaşanabilir. Alışma süreci bir haftayı ya da 10 günü bulabilir. Uyku hem vücudun hem de zihnin dinlendiği bir süreç. Sağlıklı bir uyku olmadığında çocuğun zihni de dinlenemiyor. Bu nedende okul performanslarında ciddi problemler olabilir. Söyleneni öğrenmekte, ders bilgilerini uzun belleğe kaydetmekte ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorlar."