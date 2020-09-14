Yüz yüze eğitim için sınıfını bahçeye taşıdı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinin 10 kilometre uzağındaki Döllük köyü Şehit Oğuz Yorulmaz İlkokulu öğretmeni Abdulmelik Şeker, öğrencilerine yüz yüze eğitim verebilmek için çözüm üretti. Şeker, öğrencilerinin köy ortamında internet sıkıntısı yaşayacaklarını düşünerek okul bahçesini sınıfa dönüştürme kararı verdi. Kararını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaşan Şeker, yüz yüze eğitim izni aldı. Okul bahçesine koyduğu sıra, masa ve yazı tahtasıyla bahçeyi sınıfa dönüştüren Abdulmelik öğretmen, 2, 3, ve 4’üncü sınıfta okuyan 11 öğrencisine haftanın belirli günlerinde ders vermeye başladı.

‘KOŞARAK GELİYORLAR’

Köy öğretmeni Abdulmelik Şeker, kendisinin öğrencilerini, onların da okulu özlediğini belirterek, şunları söyledi:

"Televizyondan izledikleri halde bazı öğrenciler sıkıntı yaşayabiliyor. Öğrenciler annesi veya babasının isteği ve zoruyla EBA TV’yi izliyor. Onun haricinde içlerinden gelen bir güdüleme yok. Ama sınıf ortamı olduğu zaman böyle bir yere koşarak, geliyorlar. Bazen yarım saat önceden bile derse geliyorlar. Okula olan özlemlerini gözlerinden okuyabiliyorum. Okulu çok özlediler. Bizler de çok özledik. Biz öğrencilerimizi özledik. Bu şekilde çok daha fazla verim aldık. İnşallah virüs vakasıyla karşılaşmayız. Bu şekilde devam edeceğiz. Hep beraber milletçe bu virüs belasından kurtulmayı diliyorum."

Öğrenciler ise okulu özlediklerini ve okul bahçesinde ders işlemekten memnun olduklarını söyledi.