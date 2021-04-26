Yüz yüze eğitim bitti, sınavlar ertelendi

Koronavirüs vakalarının istenen seviyeye düşmemesi yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. Kabine Toplantısı'nda alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan okullarda tüm kademelerde yeniden uzaktan eğitime geçildiğini bildirdi. Erdoğan “Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek” dedi.

MEB: SINAVLAR 17 MAYIS'TAN SONRA

Milli Eğitim Bakanlığı da uzaktan eğitim ve sınavlarla ilgili detayları paylaştı. Sınavların 17 Mayıs sonrasına ertelendiği duyurulan açıklama şöyle:

“Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda;