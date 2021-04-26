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Eğitim
Eğitim Servisi
Haber Giriş: 26.04.2021 - 20:34 | Son Güncelleme:

Yüz yüze eğitim bitti, sınavlar ertelendi

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Yüz yüze eğitim bitti, sınavlar ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada anaokulu, 8 ve 12’nci sınıflar dahil tüm kademelerde uzaktan eğitime geçildiğini, sınavların da ertelendiğini söyledi. Okullardaki yazılı sınavlar 17 Mayıs sonrasına kaldı.

Koronavirüs vakalarının istenen seviyeye düşmemesi yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. Kabine Toplantısı'nda alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan okullarda tüm kademelerde yeniden uzaktan eğitime geçildiğini bildirdi. Erdoğan “Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek” dedi.

MEB: SINAVLAR 17 MAYIS'TAN SONRA

Milli Eğitim Bakanlığı da uzaktan eğitim ve sınavlarla ilgili detayları paylaştı. Sınavların 17 Mayıs sonrasına ertelendiği duyurulan açıklama şöyle:

“Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda;

  • Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00’dan itibaren başlayacak.
  • Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelendi.
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