Yüz yüze eğitim başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul birinci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde yarın başlatılıyor. Bakanlık, çocukların okula gönderilmelerini konusunda inisiyatifin ebeveynlere bırakılmış olması nedeniyle bu yıl okula başlayacak çocukların sayısı hakkında net bir bilgi vermiyor. Ancak geçtiğimiz yılların istatistiklerine bakıldığında okulöncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin sayısının yaklaşık 3 milyon olduğu görülüyor.

UYUM HAFTASINDA 1 GÜN OKULA GİDECEKLER

Yeni eğitim öğretim dönemi, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatılmıştı. Okulların yüz yüze eğitime açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek uyum programı için okulöncesi eğitim kurumlarına ve ilkokul birinci sınıfa başlayan minikler okula bir gün gidecek. Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek. Öğrencinin okula hangi gün geleceğine okul yönetimleri karar verecek. Okulöncesi eğitim kurumlarında 30'ar dakikalık beş etkinlik saati olacak şekilde bir gün, ilkokul birinci sınıflarda ise 30'ar dakikalık beş ders saati ve aralarda 10'ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde bir gün üzerinden planlanacak. Teneffüslerde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında da haftada iki gün her biri 30'ar dakikalık beş ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi verilecek.

ZİYARETÇİ KABUL EDİLMEYECEK

Bu süreçte okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek, zorunlu durumlarda ise ziyaretçinin kaydı tutularak tedbirler doğrultusunda kabulü sağlanacak. Okulöncesi ve ilkokul birinci sınıflar uyum programı etkinliklerinde, çocuklar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilecek. Hijyen, sosyal mesafe, korku ve kaygılardan kurtulma gibi etkinliklerin yanı sıra öğrencilerin okulu ve çalışanları tanımalarına yönelik etkinlikler düzenlenecek. ‘Sağlık Olmadan Eğitim Olmaz’ parolasıyla hazırlanan etkinliklerde, eğitimle ilgili tüm paydaşların uyması gereken hususlar ve beklentiler yer alacak.

ÖĞRETMEN VELİ TOPLANTILARI BAŞLADI

İlkokul birinci sınıf öğretmenleri, okullardaki yüz yüze eğitimde yeni normale uyum aşamasında veli iletişimini güçlendirmek için ülke genelinde çevrim içi veli toplantılarına başladı. Velilere, çocuklarının hangi gün okula geleceği konusunda bilgilendirme yapıldı. Bu toplantıları sosyal medya hesabından duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, “Bu yıl böyle elbirliğiyle eğitimi sürdüreceğiz” dedi.

OKULDA TEMASSIZ OYUNLAR OYNAYACAKLAR

Bakanlık, okulöncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen koşullarını daha kolay bir şekilde içselleştirerek, yeni normale eğlenceli bir şekilde uyum sağlayabilmeleri için ‘Temassız Oyunlar Kitabı’ hazırladı. Kitaplar, 21 Eylül itibarıyla tüm okullarda uygulanmak üzere öğretmenlere ulaştırıldı. Kitapta yer alan ve hiçbir fiziksel temas içermeyen 60 oyunun her biri, çocuklarda ‘tanışma, iletişim, dikkat, hareket ve iş birliği’nin gelişmesine yardımcı olacak şekilde tasarlandı.

UYUM SONRASI HAFTADA İKİ GÜN OKUL

Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ise Türkçe dersi haftada 2 gün 3'er ders saati olmak üzere 6 ders saati, matematik haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati, hayat bilgisi haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati yüz yüze eğitimle verilecek. Söz konusu derslerin yüz yüze işlenemeyen ders saatleriyle ilkokul 1'inci sınıf programındaki diğer dersler ise EBA TV ve EBA portal canlı sınıf uygulamalarıyla uzaktan eğitim sistemleriyle verilecek.

TÜM OKULLAR DEZENFEKTE EDİLDİ

MEB’den yapılan açıklamaya göre, yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül öncesinde, okulöncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerini okullarıyla buluşturmaya yönelik hazırlıklar tamamlandı. Bakan Ziya Selçuk'un açıklamasına göre, ülke genelinde okullarda gerekli tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı, gerekli hijyen ve dezenfektan ihtiyaçları da il müdürlükleri tarafından karşılandı. Tüm okullarda ateş ölçer bulundurulması sağlandı. Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği verilecek. 81 ilde ihtiyaç duyulan maskeler, mesleki eğitim kurumları ve halk eğitim merkezlerinde üretilerek okullara ulaştırıldı. Öğrencilerin okullara ulaşımları için servislerle ilgili planlamalar tamamlandı. Ayrıca tüm illerde servis şoförlerine yönelik öğrenci taşımasında uymaları gereken tedbirleri kapsayan eğitimler de tamamlanarak gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Tüm illerde, il müdürlükleri koordinasyonunda velilere yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı.

UYARI MEKANİZMASI HAZIR

MEB ile Sağlık Bakanlığı arasında oluşturulan entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizması da hazırlandı. Sistem sayesinde öğrenci, öğretmen, eğitim kurumlarındaki tüm çalışanlar ve okul servisi şoförlerinde olası bir risk ortaya çıkması durumunda, eğitim kurumu yöneticilerine anlık bildirimler yapılacak. Okul yönetimleri, alınan bildirimin ardından hemen harekete geçerek Sağlık Bakanlığı rehberindeki prosedürleri uygulayacak ve gerekli tedbirler alınacak. Sistem, olası bir risk durumunda öğrencinin sınıfındaki, hatta okul servisinde birlikte seyahat ettiği diğer öğrenciler için uyarı bildirimi yaparak tedbir alınmasını sağlayacak.

KURSLAR DA YÜZ YÜZE

Öte yandan 8 ve 12'inci sınıflar okullarda açılan destekleme ve yerleştirme kurslarında yüz yüze eğitim almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yılki sınavlarda öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olacaklarını açıkladı. Bakan Selçuk'un açıklamalarına göre, ilkokulda sınav olmayacak. Ortaokullar, liseler için sınavlar okullarda yapılacak. Bu sınavlar randevulu sistemle yapılabilecek.