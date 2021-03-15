Yüz yüze bursluluk sınavı

Uğur Okulları’nın her yıl düzenlediği Uğur Bursluluk Sınavı (UBS) Türkiye genelinde 23-24-25-26 Mart’ta gerçekleştirilecek. Okullarda, pandemi kuralları çerçevesinde yüz yüze düzenlenecek sınav, Türkiye genelinde tüm öğrencilerin yüzdelik dilimlerini görmelerine, eksiklerini tespit ederek kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

YÜZDE 100’E VARAN EĞİTİM BURSU ŞANSI

Sınava katılan öğrenciler başarı oranlarına göre yüzde 100’e varan eğitim bursu kazanma şansı yakalayacak. Türkiye genelindeki Uğur Okullarında, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek sınav sonuçlarına göre öğrenciler, sınava girdikleri okulların burs kontenjanı kapsamında burslu okuma şansı elde edecek. 23-24 Mart 2021 tarihlerinde 4, 5, 6, 7’nci sınıf öğrencileri için düzenlenecek sınav, toplam 60 sorudan oluşacak ve sınavın süresi 100 dakika olacak. 25-26 Mart’ta 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek sınav da; 8’inci sınıf öğrencilerine 75 soru için 120 dakika, 9 ve 10’uncu sınıf kademeleri için sınav, 80 sorudan oluşacak ve 120 dakika, 11’inci sınıf öğrencilerine ise toplam 90 soru yöneltilerek 120 dakika süre tanınacak.

‘Eğitim Değerlidir’ felsefesinden yola çıkarak kurgulanan eğitim anlayışıyla öğrencileri geleceğe hazırladıklarını söyleyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, "Hedefimiz Türkiye’nin dört bir yanında kaliteli eğitimi öğrencilerle buluşturmak. Uğur Bursluluk Sınavına katılan öğrenciler sınavdan aldıkları puana göre eksiklerini görme şansı bulacak ve kendi akademik düzeyini değerlendirebilecek. Bunun yanı sıra öğrenciler gelecek eğitim öğretim dönemi için burs kazanma şansı kazanacak" diye konuştu.

BAŞVURU SIRASINDA VE SINAV GÜNÜ HES KODU KONTROL EDİLECEK

Uğur Okulları tarafından yapılan açıklamada, sınavla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek UBSye başvuran tüm öğrenciler HES Kodu ile yüz yüze sınava kabul edilecek. Öğrencilerin HES kodları internet başvurusunda ve sınav günü de kontrol edilerek öğrenciler okula alınacak. Sınıflara giriş ve çıkışlar, yoğunluk yaşanmaması için sırayla ve mesafeli olarak yapılacak. Sınav esnasında malzeme alışverişi kesinlikle yapılmayacak. Temiz hava sirkülasyonu sağlanması amacıyla sınıf kapıları açık şekilde sınav gerçekleştirilecek. Sınıflar, her sınav bitiminde mutlaka havalandırılacak ve dokunulan tüm yüzeylerin dezenfekte edilmesi sağlanacak. UBSye başvurular Uğur Okullarından, ubs.ugurokullari.k12.tr web sitesinden üzerinden ve 444 4 845 numaralı Çağrı Merkezi aracılığıyla yapılacak."