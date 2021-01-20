Yüz yüz eğitime dönüş için ilk adım atıldı

Destekleme kursları için öğretmen başvuruları ile ücretli öğretmen başvuruları ise 10-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak.

Salgın sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitimin, 15 Şubat’ta başlayacak ikinci dönemde kademeli olarak yeniden başlaması gündemdeydi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son yaptığı açıklamada “15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili bir ilke kararı aldık” diyerek yüz yüze eğitime yeniden dönüşle ilgili sinyal vermişti. Ancak Bakanlık yüz yüze eğitim için ikinci dönemi beklemedi. İlk dönemin son günü ile ilgili flaş bir karar alındı. Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitimin başlayacağı açıklandı.

YÜZ YÜZE TAKVİYE KURSLARI 22 OCAK’TA AÇILIYOR

8 ve 12’inci sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki takviye kurslarında ve 12’inci sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitimin 22 Ocak'tan itibaren başlatılacağı bildirildi.

RESMİ YAZI İLLERE GÖNDERİLDİ

Bakanlıktan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları ile özel öğretim kurslarındaki yüz yüze eğitime ilişkin iş ve işlemleri düzenleyen iki ayrı yazı illere gönderildi.

Buna göre, resmi okullarda eğitim alan 8. ve 12’inci sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki bu sınıflara yönelik takviye kurslarında, 12’inci sınıf öğrenci ve mezunlarına yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'tan itibaren başlatılacak.

DERSLİKLERDE FİZİKİ MESAFE KORUNACAK

Kurslarda, öğrencilerin ve kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek, bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek.

PANSİYONLAR DA AÇILIYOR

Resmi okullardaki kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanlar, salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla valiliklerce belirlenecek okul pansiyonlarında kalabilecek. Özel okulların takviye kursları ile özel öğretim kurslarına devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanlar ise özel barınma hizmeti veren yurt ve pansiyonlarda kalabilecek.

Kurslarda, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili verilen mücadele doğrultusunda maske, fiziki mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere diğer kurallara titizlikle uyulacak.