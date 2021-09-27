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Yüz Üstü Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır? Yüz Üstü Kelimesinin Doğru Yazımı..

#Nasıl Yazılır?#Yüz Üstü Nasıl Yazılır?#Tdk
Yüz Üstü Nasıl Yazılır TDKya Göre Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır Yüz Üstü Kelimesinin Doğru Yazımı..

Bitişik mi yoksa ayrı mı yazılıp yazılmayacağına dair karıştırılan sözcükler içerisinde yüzüstü kelimesi gelir. Peki, yüz üstü nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Yüz üstü kelimesinin doğru yazımını derledik.

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Anlamı ile beraber günlük yaşamda en çok kullanılan sözcüklerden biri yüzüstü kelime grubudur. İki farklı kelimenin bir araya gelmesiyle ele alınmış olan bu sözcüğün, bitişik mi yoksa ayrı mı yazılıp yazılmadığı merak ediliyor.

Yüz Üstü Nasıl Yazılır?

Bu sözcük grubunun doğru şekilde yazılmış olan hali, ‘Yüzüstü’ olarak bitişik halidir. Özellikle yüzü yere gelecek biçimde ya da yüzükoyun şeklinde anlama sahiptir ve bu biçimde ifade edilir.

TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu açısından düşünüldüğü vakit bu kelime bitişik olarak ele alınmakta ve yazılmaktadır.

Yüzüstü (Doğru)

Yüz üstü (Yanlış)

Yüz Üstü Kelimesinin Doğru Yazımı

Bu kelimenin doğru şekilde yazımı yüzüstü olarak bitişik halidir. Özellikle taşımış olduğu anlamı ile günlük hayatta cümle içerisinde veya tek başına amaca uygun oldukça fazla kullanıldığını ifade etmek gerekir.

 

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