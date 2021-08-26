Yüz Temizleme Fırçası Nasıl Kullanılır? Çift Taraftalı Yüz Temizleme Fırçasına Ne Sürülür?

Cilt bakımı günümüzde hem kadınların hem de erkeklerin dikkat ettiği konulardan bir tanesidir. Yüzün hem daha nazik hem de derinlemesine temizlenmesi için yüz temizleme fırçaları kullanılmaktadır. Bu fırçaların peeling etkisinin bulunduğu da bilinmektedir.

Yüz Temizleme Fırçası Nasıl Kullanılır?

Yüz temizleme fırçası doğru bir şekilde kullanıldığı zaman kişilerin cilt temizliğinde iyi bir sonuç elde etmelerini sağlamaktadır. Yüz temizleme fırçaları hem ıslak hem de kuru bir şekilde kullanılabilmektedir.

Bu fırçalar hem makyajın temizlenmesi için hem de normal cilt temizliği için kullanılabilmektedir. Bunun yanında cilt tipine uygun bir yüz temizleme jeli ya da yüz temizleme köpüğü de kullanılması gerekmektedir. Yüzü temizlemek için bir miktar yüz temizleme ürününün yüz temizleme fırçası üzerine sıkılması gerekmektedir.

Eğer fırça kuru ciltte kullanılacaksa o zaman çok bastırmadan nazik bir şekilde kullanılması gerekir. Fırçayı yalnızca bir nokta üzerinde kullanmak ya da çok bastırarak kullanmak cildin tahriş olmasına neden olabilmektedir. Burun ve çene bölgelerinde siyah nokta ve akne çok daha fazla olmaktadır. Bunlardan kurtulmak için yüz temizleme fırçasını bu bölgelerde daha yoğun bir şekilde kullanabilirsiniz.

Eğer yüz temizleme fırçasını ıslak cildinize uygulayacaksanız bunun için önce yüzünüzü ıslatarak yüz temizleme jelini uygulamanız sonrasında fırçayı kullanmanız gerekmektedir. Kullanılacak olan jelin tıkalı gözenekleri açmaya yönelik olmasına da dikkat etmek gerekmektedir.

Çift Taraflı Yüz Temizleme Fırçasına Ne Sürülür?

Günümüzde yüz temizleme fırçasının farklı modelleri ve çeşitleri bulunmaktadır. Çift taraflı olan yüz temizleme fırçaları da bunlardan bir tanesidir. Bu yüz temizleme fırçasının bir tarafı ile yüzünüzü derinlemesine temizleyebilirsiniz.

Temizleme işleminin ardından yüzü güzel bir şekilde nemlendirmek gerekmektedir. Cildinize sürdüğünüz cilt bakım ürünlerinin cilt tarafından daha iyi bir şekilde emilmesini sağlamak için çift taraflı yüz temizleme fırçasının diğer tarafı kullanabilirsiniz. Hem bu esnada cildinize masaj da yapmış olursunuz.