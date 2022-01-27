Yüz ölçümü nasıl yazılır? Yüz ölçümü kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Tek başına ya da cümle içerisinde kullanırken Türkçede bazı kelimeler yanlış ele alınmaktadır. Bu da ortaya yanlış yazım çıkarmaktadır. Bunun yaşanmaması için ise birçok kişi yüz ölçümünün nasıl yazıldığını öğrenmeye çalışmaktadır.

Yüz Ölçümü Nasıl Yazılır?

Yazım açısından en çok merak edilen kelimeler içerisinde yüz ölçümü gelmektedir. Bu bağlamda kelime grubu olarak yüz ölçümü ayrı şekilde yazılmaktadır. İki farklı kelimenin bir araya gelmesi ile bu sözcük başka bir anlam sunmaktadır. Ancak hata yapılmaması için aynı şekilde ele alınmalı ve yüzölçümü olarak yazılmalıdır. Bu şekilde hem tek başına hem de cümle içerisinde kullanma imkanı bulunmaktadır.

Yüz Ölçümü Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

En çok merak edilen kelimeler içerisinde yüz ölçümü sözcüğünün bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığı geliyor. Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit bu kelime grubunun ayrı yazıldığı ifade edilmektedir. Yani amaca göre kullanılırken, ‘Yüz ölçümü’ şeklinde ayrı olarak değerlendirilir. Böylece yazım kuralı eşliğinde herhangi bir hata yapmadan doğru şekilde kullanılmaktadır. Her daim ayrı olarak ele alınır.