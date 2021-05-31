Yüz bin gence teknoloji eğitimi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından başlatılan proje, İş dünyasının, dijital teknolojiler alanında nitelikli insan kaynağına erişim ihtiyacından doğdu. Genç profesyoneller, ilgi duydukları alanlardaki çevrimiçi eğitimlerden ücretsiz olarak faydalanacak. Eğitimlere katılmak isteyenler www.isimgucumgelecegim.org internet adresinde başvuru yapabilir.

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ HAVUZU OLUŞTURULACAK

Projede, “Veri Bilimi, Yazılım Geliştirme, Veri Analizi ve Görselleştirme, Bulut Çözümleri, Mobil Uygulama Geliştirme, Yapay Zekâ, Siber Güvenlik” olmak üzere 7 eğitim programı bulunuyor. Dijital dönüşümü önemli gündem maddelerinin arasına alan, projeyle dijital teknolojiler alanında nitelikli iş gücü havuzu oluşturulacak.

“TEKNOLOJİYİ İÇSELLEŞTİRMİŞ, İŞ GÜCÜ PİYASASINI SON DERECE ÖNEMLİ”

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Yuvarlak Masa Başkanı, Medianova CEO’su Serkan Sevim, “Türkiye, dinamik nüfusuyla birlikte birçok alanda olduğu gibi teknoloji ve inovasyon alanında da önemli bir potansiyele sahip. Teknolojiyi içselleştirmiş, dijital dünyanın algoritmasına aşina bir iş gücü piyasasını oluşturmamız son derece önemli. Yeni iş kollarından, yeni mesleklerden bahsediyoruz. Bu nedenle gençlerimize katma değeri yüksek beceriler kazandırarak, onlara yenilikçi kariyer ve gelişim olanakları sunmalıyız. İşim Gücüm Geleceğim platformundaki eğitimleri tamamlayıp sertifikasını alacak kişilerden oluşturulacak iş gücü havuzu, yeni nesil teknolojileri gündemine alan ve yetkin insan kaynağına erişmek isteyen kurumların ihtiyacına cevap verecek” dedi.