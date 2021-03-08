Yuvarlanan Taş Yosun Tutmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Günlük yaşamda yuvarlanan taş yosun tutmaz cümlesini kesin duymuşsunuzdur. Kimileri bu sözün atasözü olduğunun farkındayken kimileri bilmemektedir. Yuvarlanan taş yosun tutmaz atasözü uzun yıllardır insanlar tarafından söylenmektedir. Bu atasözü cümle içinde kullanılabileceği gibi tek başına da kullanılabilmektedir.

Yuvarlanan Taş Yosun Tutmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bu atasözünün iki farklı anlamı vardır. İlki sürekli girdikleri işleri beğenmeyip iş değişikliği yapan kişiler bir yerde tutunamaz. Bunun sonucunda da mal mülk sahibi olamaz. İkinci anlamı ise insanların hafızalarının sürekli canlı olması için çalışmaları ve kendilerini dinç tutmaları gerekir. Yuvarlanan taş yosun tutmaz atasözü bu anlamlarda kullanılır

Yuvarlanan Taş Yosun Tutmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Çalışmalarına ara vermemelisin, atalarımızın da dediği gibi yuvarlanan taş yosun tutmaz.