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Yusufçuk Kuşu (Kumru) Nedir, Ne Yer Ve Nerede Yaşar? Kumru Kuşu Özellikleri Ve Efsanesi Hakkında Bilgi

#Yusufçuk Kuşu#Kumru#Kuş
Yusufçuk Kuşu (Kumru) Nedir, Ne Yer Ve Nerede Yaşar Kumru Kuşu Özellikleri Ve Efsanesi Hakkında Bilgi

Yusufçuk tek başına kanatlı böcek türleri arasına girmektedir. Fakat yusufçuk kuşu ya da kumru kuşu denildiğinde karşımıza sevimli, küçük güvercin ailesinden gelen bir kuş türü çıkmaktadır. Kumru kuşunun kendine has özellikleri bulunmaktadır. Evde kafeste beslenebilen kuş çeşitlerinden değildir. Yusufçuk kuşu yani kumru nedir, ne yer ve nerede yaşar, kumru kuşu özellikleri ve efsanesi hakkında merak edilenleri derledik.

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 Kumru kuşunu aslında park, bahçe gibi açık alanlarda görmekteyiz. Hatta bireyler o simit parçalarını güvercine benzeyen kumru kuşlarını beslemek için bile atıyor olabilir. Çünkü kumru kuşu beyaz ile griye yakın renk tonuyla ve diğer özellikleriyle güvercin kuşuna benzediğini inkar edilemez.

 Yusufçuk Kuşu (Kumru) Nedir?

 Güvercin ailesinden gelen ince, küçük ve orta boylu olan boyunlarında karakteristik yapıya sahip olan kuş cinsine kumru kuşu denmektedir.

 Kumru kuşunun üst tarafı soluk bir kahverenginde olmaktadır. Alt kısımlarına doğru indikçe belirli belirsiz tatlı bir pembe tonunu kuşun üzerinde görmekteyiz.

 Kumru kuşunun boynunda karakteristik bir özelliği vardır. Yani sadece bu kuşa özgü bir siyah beyaz renklerde yama bulunmaktadır.

 Streptopelia decaocto ismi ise kumru kuşunun bilimsel adıdır. Kumru kuşu soyu artan bir kuş olmasına rağmen koruma durumunu asgari endişe düzeyinde tutmayı başarmıştır. Bu kuşun kütle ağırlığı ise genelde 150 gram civarında olmaktadır.

 Kumru Kuşu Ne Yer?

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 Birçok hayvanın kendine has bir beslenme alışkanlığı olabilmektedir. Bazı hayvanlar etçil bazı hayvanlarsa otçul olabilmektedir. Kuşlar da bu hayvanlar arasında doğanın dengesini sağlayarak yerini almaktadır. Bazı kuşlar balık gibi deniz ürünleriyle beslenirken bazı kuşlar etten ziyade buğday ağırlıklı beslenebilmektedir.

 Kumru kuşu da etçil olmayan kuşlar arasındadır. Bu kuş türünün ana besin kaynağını mısır, darı, kenevir ve buğday oluşturmaktadır.

 Kumru Kuşu Nerede Yaşar?

 Kumru kuşu aslında yabani güvercinlerin olduğu her yerde yaşayabilmektedir. Bunun nedeni ise kumru kuşunun güvercin ailesinden olmasıdır.

 Kumru kuşunun insanlara alışkın bir yapısı bulunmaktadır. Bu nedenden dolayı da evlerin balkonlarında, bahçelerde, pencere önlerinde insanlardan kaçmadan durabilmektedir.

 Kumru kuşunun ülkemizdeki en bilindik ismi Türk kumrusu olarak bilinmektedir. Hatta Türk kumrusu kuşuna gülen kumru da denmektedir. Bu çeşit Streptopelia senegalensis türü olarak da bilinmektedir. İşte ülkemizin gülen kumrusu İstanbul ve Trakya taraflarında yaşamaktadır.

 Kumru Kuşunun Özellikleri Nelerdir?

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 Kumru kuşunun kendine has belli başlı özellikleri vardır. İşte kumru kuşunun özellikleri şöyle sıralanmaktadır:

Kumru kuşunun vücudu tüylerle kaplıdır.

Kumru kuşunun renk türü kahve ve boz renklerdir.

Kumru kuşunun üreme tarzı yumurtlama ve kuluçkalamadır.

Darı, buğday, mısır, kenevir, ormanda bulunan otlar ve küçük böceklerle beslenmektedir.

Kumru kuşunun iki tane ayağı vardır.

Kumru kuşunun yuvaları ağaç dalları ve evlerin balkon bölümleridir.

Kumru kuşu göçmen bir kuş cinsidir.

Kumru kuşu çok uzun zaman çiftleşerek çoğalmaktadır.

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Kumru kuşunun yavruları annesinin sütüyle beslenmektedir. Bu özelliği ile biraz da insanlara benzemektedir.

Kumru kuşu çıkarmış olduğu ses dolayısıyla insanlar arasında guguk kuşu olarak da bilinmektedir.

Kumru kuşunun bıraktığı yumurta sayısı genelde ikiyi geçmemektedir.

Kumru kuşu tek eşlidir ve eşlerine sadıktır.

Kumru kuşunun eti de yenebilmektedir ve oldukça lezzetlidir.

Evin içinde beslenmese bile evin dışında beslemesi oldukça basit bir kuş türüdür.

Kumru kuşu yumurtalarını yani yavrularını korumak anlamında çok hassastır.

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Kumru kuşu halk arasında bu özelliklerinden dolayı sevgiyi, bağlılığı ve aşkı temsil etmektedir.

Bazı insanlar evlerinde çatıda, balkonda geniş kafeslerde kumru kuşunu besleyebilmektedir.

Kumru Kuşunun Efsanesi Hakkında Bilgi

 Birçok insan bu özel kumru kuşunun efsanesini yani hikayesini de merak etmektedir. Bilindiği gibi bu kuşlar aşkı, sevgiyi ve bağlılığı temsil etmektedir. Çünkü ailesine ve yavrularına en düşkün kuş cinsidir.

 Örneğin insanlar arasında birbirine aşık olan ve birbirlerinden hiç ayrılmayan kadın ve erkeğe kumrular gibiler derler.

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 Kumru kuşunun en büyük efsanesi ve bu deyimin nedeni ise kumru kuşunun tam bir yıl boyunca hiç eşlerinin yanından ayrılmamasıdır.

 Kumru kuşunun hikayesinde bir diğer dikkat çeken özellik ise eşlere olan bu bağlılığın lafta olmamasıdır. Çünkü kumru kuşları eşlerini kaybettiğinde yani eşleri öldüğünde geriye kalan yani yaşayan kumru kuş dişi olsun erkek olsun ömrü boyunca başka hiç bir eşle birlikte olmamaktadır.

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