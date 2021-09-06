Yurttan ilk gün manzaraları

OKUL SERVİSİ KAZA YAPTI: 4 YARALI

Sancaktepe’de öğrencileri bıraktıktan sonra dönüş yapan okul servisi, karşı şeritten gelen bir minibüse çarptı. Kazada servis minibüsünün şoförü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Kazada okul servisinin sürücüsü Berkan Sezgin ile birlikte çarpıştığı minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



YÜZ YÜZE EĞİTİMİN İLK GÜNÜNDE OKUL ÖNLERİNDE VELİ YOĞUNLUĞU

Beylikdüzü’nde, yüz yüze yapılacak olan yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde, çocuklarını okula getiren veliler yoğunluk oluşturdu. İlk defa okula başlayacak çocukların bazıları ise heyecandan gözyaşı döktü. Çocuklarını okula bıraktıktan sonra velilerin bir kısmı tüm uyarılara rağmen ayrılmadı.

ÖĞRENCİ SERVİSLERİNE DENETİM

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte polis ekipleri de okul servislerinde denetimlerde bulundu. Servis şoförleri koronavirüs tedbirleri kapsamında bilgilendirilip araçlar kontrol edildi.. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri, İstanbul’un birçok noktasında denetimlerde bulundu. Denetim noktalarından biri de Beyoğlu Fındıklı trafik ışıklarıydı. Burada durdurulan servislerde öğrenci ve servis görevlilerine koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı. Servis araçlarında dezenfektan olup olmadığı kontrol edildi. Servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

VAN’DA YÜZ YÜZE EĞİTİM HEYECANI

Van genelinde 309 bin 534 öğrenci bugün yüz yüze eğitime başladı. Bin 500 öğrencisi bulunan İpekyolu ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi’ne gelen öğrenciler heyecanlı olduklarını söylerken, Okul Müdürü Yusuf Sarıkaya, koronavirüsten dolayı 1,5 yıla yakındır ayrı kaldıkları öğrencilerine kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Sarıkaya, "Sizleri çok özlemiştik. Yüz yüze eğitim başladı. Bu süreçte maske, mesafe ve hiyen kullarına uyun. Aşınızı hala yapmadıysanız aşı olun. Yeni eğitim-öğretim yılı hepimize hayırlı olsun" dedi.

KREŞ ÖĞRENCİLERİ, EĞİTİME FİDAN DİKEREK BAŞLADI

Konya’nın’nın Beyşehir ilçesinde 3 ve 6 yaşındaki kreş öğrencileri 2021-2021 eğitim- öğretim yılına orman yangınlarına dikkat çekmek için fidan dikerek başladı. 30 öğrenci, Şamlar Orman’ında çam ağaçlarını toprakla buluşturdu. Kreş Müdürü Ayşegül Yüksekkaya, “Orman yangınlarına dikkat çekmek için öğrencilerimizle burada fidan dikiyoruz. Bu etkinliğin bütün Türkiye’ye örnek olmasını istiyoruz” dedi.

EGE'DE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

Aydın, Uşak, Denizli ve Manisa'da, yeni eğitim öğretim yılı COVID-19 tedbirleri kapsamında haftada 5 gün yüz yüze olacak şekilde başladı. Uşak'ta eğitim öğretim yılının başlamasıyla 60 bin 81 öğrenci ders başı yaptı. Sabahın erken saatlerinde okullara gelen öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri gözetilerek sınıflara alındı. Ailelerin okullara girişlerine izin verilmedi.

DENİZLİ'DE 183 BİN 757 ÖĞRENCİ OKULA BAŞLADI

Denizli'de COVID-19 tedbirleri alınarak hazırlıkların tamamlandığı okullarda yüz yüze eğitim heyecanı yaşandı. Kentte 797 okulda 183 bin 757 öğrenci okulla buluştu. Öğrenciler Saadet Erikoğlu İlkokulunda, salgın kurallarına uyarak bahçede toplandı. Veliler okul bahçesine alınmazken, öğrenciler görevliler gözetiminde sınıflarına götürüldü.

MANİSA'DA YAKLAŞIK 250 BİN ÖĞRENCİ OKULLA BULUŞTU

Manisa'daki 1128 okulda 249 bin 700 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "COVID-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ndeki tedbirler altında okulla buluştu. Gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra sınıflara giden öğrenciler, ilk ders zilinin ardından öğretmenleriyle buluşmanın sevincini yaşadı. Aydın'da da 853 okulda 177 bin 490 öğrenci dersbaşı yaptı. Öğrenciler, COVID-19 tedbirleri kapsamında sınıflara alındı.





ADIYAMAN'DA OKUL BAHÇELERİNE AŞI STANDI KURULDU

Adıyaman'da sağlık ekipleri, okul bahçelerinde oluşturdukları stantla henüz Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşısını olmamış veli ve öğretmenlere ulaşmaya çalıştı. Şehit Cem Özgül İlk ve Ortaokulu'ndaki bahçede stant kuran sağlık görevlileri, yüz yüze eğitimin ilk gününde okula gelen velilerin aşılarını yaptırıp yaptırmadıklarını sordu. Olumsuz yanıt alınca ikna çalışması yürüten sağlık ekipleri, bazı velilerin ilk doz aşılarını gerçekleştirdi.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE ÖĞRENCİLER DERS BAŞI YAPTI

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, COVID-19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda yüz yüze eğitime başlandı.

Erzurum: Yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, öğretmenleri tarafından okulların girişinde karşılandı. Yüz yüze eğitim öncesinde kentteki tüm okullar dezenfekte edilerek gerekli düzenlemeler yapıldı. COVID-19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda haftada 5 gün sürecek yüz yüze eğitime başlandı. Aileleriyle okulun bahçesinde toplanan öğrenciler, arkadaşlarıyla bir süre sohbet ettikten sonra İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra öğretmenler eşliğinde sınıflarına alınan öğrenciler, uzun zaman sonra tekrar okula başlamanın heyecanını yaşadı.

Tunceli: Tunceli'de de 1073 öğretmen ve 9399 öğrenci yüz yüze eğitime başladı. Sabah erken saatlerde okullarına gelen öğrenciler, haftalardır görmedikleri öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla sohbet etti. Okul bahçelerinde düzenlenen törenlerin ardından öğrenciler, Kovid-19 tedbirlerine göre sınıflara alındı. Maske kontrolü yapılan ve öğretmenleri eşliğinde tek sıra halinde sınıflara giren öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi.

Ardahan: Yeni dönem dolayısıyla Vali Hüseyin Öner, kent merkezindeki 23 Şubat İlkokulundaki birinci sınıfları ziyaret etti. Öğrencilere başarılar dileyen Öner, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitim ve öğretime başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Çocuklar ile ilk gün heyecanını yaşamak istediklerini belirten Öner, "Özlemiştik okulları. Dolayısıyla mutluyuz. Yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şey tutmaz. Fiziki olarak son derece iyi durumdayız. İnşallah kurallara uyulursa eğitime ara verilmez. Çocuklarımız bu ülkenin en önemli değeri. Onları her anlamda iyi yetiştirmek gayretindeyiz" dedi.

Kars: Uzun süredir okuldan uzak kalan öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, burada öğretmenleri tarafından Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgilendirildikten sonra sınıflarına alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, gazetecilere, öğrencilerine yeniden kavuşmanın sevincini yaşadıklarını anlattı. Okullarda öğrencileri yeniden görmenin güzel olduğunu ifade eden Acay, "Yaklaşık bir buçuk yıldır zaman zaman yüz yüze, zaman zaman uzaktan eğitimler oldu. Şu an ilimizde 584 okulumuzda 62 bin öğrenciyle 4 bine yakın öğretmenle eğitim öğretime başladık. Tüm okullarımızda da maske dezenfektan gibi tüm tedarikler yapıldı, umarım öğrenciler için güzel bir yıl olur" dedi.

EDİRNE’DE OKUL ÖNÜNDE BEKLEYEN VELİLER İÇİN ’EVLERİNİZE GİDİN’ ANONSU

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni eğitim döneminin başladığı Edirne’de uyarılara rağmen okul önünden ayrılmayan veliler için okuldan, "Lütfen okul önünde kalabalık yapmayın. Evinize gidin. Çocuklarınız bize emanet" anonsu yapıldı. Bazı veliler uyarılara uyup okul çevresinden ayrılırken, kimi de mesafe kurallarını hiçe sayarak okul önündeki bekleyişini sürdürdü. Ellerini dezenfekte ederek okul bahçesine giriş yapan öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

ÇANAKKALE’DE 75 BİN 138 ÖĞRENCİ YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLADI

Çanakkale’de koronavirüs tedbirleri kapsamında, 75 bin 138 öğrenci yüz yüze eğitime başladı. Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitim ve öğretime verilen yaklaşık 1,5 yıllık ara bugün son buldu. Çanakkale’de, 2021-2022 eğitim öğretim yılında anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere il merkezinde 27 bin 784 öğrenci, il genelinde ise toplamda 75 bin 138 öğrenci yüz yüze eğitime başladı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzun süre okullarından uzak kalan öğrenciler, öğretmen ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadı. İlk defa okul heyecanı yaşayan bazı çocuklar ise gözyaşı döktü. Yeni ders yılının ilk gününde okula gelen öğrenciler, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak, İstiklal Marşı’nı okuyup sınıflara geçti.

ÇORUM'DA OKUL ÖNLERİNDEKİ YAYA GEÇİTLERİNDE "MODEL POLİS" UYGULAMASI BAŞLADI

Çorum'da yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul önlerindeki yaya geçitlerinde öğrencilerin trafik güvenliğini sağlamak amacıyla "model polis" uygulaması hayata geçirildi. Proje kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli bir polis memurunun bire bir ölçülerinde 3 boyutlu maketi oluşturuldu. Üzerinde "Okul geçitlerinde ve yaya geçitlerinde ilk geçiş hakkı yayalara aittir" yazılı pankart bulunan polis modeli, kentteki çeşitli okulların önündeki yaya geçitlerine yerleştirildi.

KARADENİZ'DE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

Karadeniz Bölgesi'ndeki illerde 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle törenler düzenlendi. Artvin'in Hopa ilçesindeki Hüsnü Ciner İlkokulu’nda gerçekleştirilen törende konuşan Vali Yılmaz Doruk, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. COVID-19 salgını dolayısıyla ara verilen yüz yüze eğitimin yeniden başlamasından son derece mutlu olduklarını kaydeden Doruk, Artvin'de tüm okulların sağlık ve güvenlik konuları başta olmak üzere her anlamda eğitim öğretime hazır olduğunu söyledi. İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar da yaklaşık 2 bin 200 öğretmen ve 25 bin öğrenci ile okullarda tüm sağlık tedbirlerini alarak eğitim öğretime başladıklarını belirtti.

Ordu: Haki Yener İlkokulu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Tuncay Sonel, "Pandemiden dolayı eğitime ara vermiştik. Gördüm ki öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz gayet güzel maske, mesafe, temizliğe çok riayet ediyorlar. Hepimiz dikkatli olacağız" dedi. İldeki eğitim yatırımlarına da değinen Sonel, "Ordu genelinde son bir yılda hayırseverler ve devlet tarafından yapılan 40 okulumuza ulaştık. 41. okulumuzu da yine Ordulu bir iş insanımız yapacak" dedi.

Rize: Rize'nin Güneysu ilçesinde düzenlenen törene Vali Kemal Çeber, İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen'in yanı sıra öğrenci, veli ve öğretmenler katıldı. Çeber, burada yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitimin başlamasını çok özlediklerini dile getirerek, "Okullarımızda gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini aldık. Okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve eğitim camiamız, titiz ve hassasiyetle eğitim öğretime hazır ancak salgının halen devam ettiğini unutmamalıyız" dedi

Giresun: Eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Namık Kemal İlkokulu'nda tören düzenlendi. Vali Enver Ünlü, il genelinde 396 okulda 5 bin 956 öğretmen ve 66 bin 624 öğrenci için ilk ders zilinin çaldığını aktardı. Ünlü, törenin ardından bir sınıfa girerek öğrencilerle sohbet etti.

Trabzon: 137 bin 520 öğrenci ve 12 bin 195 öğretmen, eğitim öğretim yılına başlamanın mutluluğunu yaşadı. Vali İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ders zilini çok özledik. 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

OKUL SERVİSLERİNE DENETİM

Mersin’in Silifke İlçesi’nde jandarma ekipleri tarafından öğrenci ve öğretmen servisleri denetlendi. İçişleri Bakanlığı’nın ’2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri’ konulu genelgesi kapsamında servis şoförleri, rehber personel, öğrenciler ve servisle ulaşım sağlayan öğretmen ve çalışanların trafik kurallarına uymaları konusunda denetim yapıldı. Jandarma trafik ekipleri tarafından uygulama noktalarında servis araçları sürücülerine, koronavirüs tedbirlerine ve kazaların önüne geçmek için trafik kurallarına uymaları hususunda uyarılarda bulunuldu. Jandarma ekiplerince 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı süresince çocukların sağlıklı ve kazasız bir şekilde okullarına ve evlerine gidebilmeleri amacıyla trafik denetimlerine devam edileceği bildirildi.

ANTALYA’DA OKULLAR AÇILDI, SAHİLLER BOŞALDI

Antalya’nın Konyaaltı Sahili, okulların açılmasıyla boşaldı. Sahil, kent merkezindeki otellerde tatillerine devam eden turistlere kaldı. Antalya’da, 2021-2022 eğitim- öğretim yılının başlamasıyla birlikte sahiller boşaldı. Yaz sezonunda tıklım tıklım dolan Konyaaltı sahili, az sayıda tatilciye kaldı. Kalabalık görüntülerden geriye kalan birkaç tatilci, güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Turistler su sporları yaparken, bazıları ise sahil boyunca yürüyüş yaptı.

SURİYE SINIRINDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BANDO KONSERİYLE BAŞLADI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, Suriye sınırında Şenyurt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan okul için düzenlenen törende bando ekibinin verdiği konserle başladı. Mahallesi'nde İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın da katılımıyla Diyarbakır'dan gelen bigbandoo21 grubunun verdiği konserle öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Şenyurt İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

BATMAN’DA YÜZ YÜZE EĞİTİM HEYECANI

Batman’da 2021-2022 eğitim öğretim yılı nedeniyle öğrenciler ders başı yaptı. Batman’da pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır ara ara açılan okullar, yapılan hazırlıkların ardından bugün açıldı. Batman Atatürk İlkokulu’nda da, öğrenciler öğretmenleriyle buluşmanın heyecanını yaşadı. Okul bahçesinde sosyal mesafe kurallarına göre palyaço eşliğinde şarkılar söyleyen öğrenciler, ilk ders zilinin çalmasıyla sınıflarının yolunu tuttu. İlkokul öğretmeni Siraç Akçay, ilk haftanın uyum dönemi için önemli olduğunu belirterek, "Öğrencilerimize içinde kırtasiye malzemeleri ve kitap olan hediye paketleri dağıttık. Öğrencilerimiz palyaço eşliğinde müzikle de buluştu. Yeni arkadaşlarıyla tanışıp oynadılar" dedi.