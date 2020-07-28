Yurttan ayrılan öğrenciye ‘resmi bildirim’ uyarısı

Özel Öğrenci Yurtları Birliği Federasyonu Başkanı Hüseyin Yıldızhan, Kovid-19 nedeniyle öğrencilerin okullardan ve yurtlardan ayrıldıklarını belirterek, bu süreçte özel yurtlarda kalan öğrencilerin yurt ücretleri konusunda, Türkiye'nin her yerinden kendisine sorular geldiğini söyledi. Salgın sürecinin özel yurtlar açısından bir mağduriyet oluşturduğunu anlatan Yıldızhan, bazı yurtların ücret almaya devam ettiğini, bazı öğrencilerin de salgın döneminde ödeme yapmadığını belirtti. Ortada bir karışıklığın oluştuğunu bildiren Yıldızhan, şöyle konuştu:

“Yurt sahipleri, yönetmeliklere uygun olarak odalarını boşaltan, eşyalarını yurtta bırakmayan öğrencilerle, yönetmeliğin 20’nci maddesine uygun olarak sözleşmelerini sonlandırdı. Yurt ve öğrenci arasındaki diyalog önemli. Bir öğrenci, yurdu herhangi mazereti dolayısıyla terk edecekse yurduna bilgi vermesi lazım. Yurtla olan akitlerini, sözleşmelerini iptal ettirmesi lazım. Ondan sonra hak talebi olabilir. Hiçbir bilgi vermediği halde yurdun herhangi bir odasını eşyalarıyla işgal eden bir öğrencinin sorumluluğu devam ediyor demektir. Onun için de yurt sahipleri ücretlerini talep edebilirler, yasal olarak da hakları vardır. Öğrenciler ve veliler, bu konuda mağdur olmamaları için yurtla diyalog içinde olup devam edip etmeyeceklerini bildirmek zorundadır. Yasal bildirimi yaparak yurtlardan ayrılan öğrenciler kalan borcun yüzde 30'unu ödeyerek ilişiklerini kesebilecek.

RUHSATLI YURTLAR TERCİH EDİLSİN

Bu yıl ilk defa üniversiteye yerleşecek öğrencilere de başarılar diliyorum. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan özel yurtlar, 5 Temmuz'dan itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlandığı. Veliler Gençlik ve Spor Bakanlığı denetimi altındaki ruhsatlı yurt, apart ve öğrenci evlerini tercih etmeli. İleride çıkabilecek sorunlarda herhangi bir merci aracı olmuyor ancak bu yurtlarda kalırlarsa sorunlarda kurumlar öğrencilere sahip çıkacaktır. Bu nedenle yurt, apart öğrenci evi seçimlerinde dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılında barınma alanlarında her öğrenciye en az 6 metrekare alan düşecek şekilde düzenleme yapılacak.”