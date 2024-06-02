Yurtta LGS böyle geçti

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KİMLİĞİNİ AĞABEYİ YETİŞTİRDİ

Zonguldak Fen Lisesi’nde sınava giren Meryem Rana İpek, kapıdaki kontrol sırasında kimliğini getirmediğini fark etti ve ailesinden yardım istedi. Babası, eve giderek kızının kimliğini okul bölgesine getirdi ancak trafik yüzünden okula vaktinde geri dönememe riskiyle karşı karşıyaydı.. Bu noktada ağabey Mustafa İpek, koşarak sıkışan trafikte bekleyen babasından kimliği aldı ve kardeşi Meryem Rana’ya ulaştırdı. Mustafa İpek, “Babam trafik yoğunluğundan kimliği okula getiremedi ben koşarak yetiştirdim. Sınava kaç dakika kala alıyorlar bilmiyorum ama kardeşim heyecanlanmıştı” dedi.

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Antalya’da 75’inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde sınavın başlamasına dakikalar kala Emine isimli aday çantasıyla okul bahçesine girmek istedi. Görevliler tarafından uyarıldıktan sonra çantasını araçta bekleyen babasına teslim eden Emine, tekrar okula döndüğünde ise cep telefonunun yanında olduğunu fark etti ve telefonunu çocuklarını sınava getiren diğer ailelere telefonunu teslim etti. Tekrar okulun girişine kadar ilerleyen Emine, bu defa da kimlik ve sınava giriş belgesinin yanında olmadığını fark etti. Durumu anlayanlardan biri koşarak yanına giderek Emine’nin babasını telefonla aradı ve kızının kimliği ile sınava giriş belgesini acil şekilde getirmesini istedi. Kısa süre sonra gelen babadan belgeleri alan kişi, okulun girişine doğru koşarak Emine’ye teslim etti. Emine, LGS’ye girmek için sınıfına doğru ilerlerken, ona yardımcı olan kişi ise çevredekiler tarafından ’Süpermen’ denilerek alkışlandı.

OKUL İSİMLERİNİ KARIŞTIRDILAR

Diyarbakır’da önceki sınavlarda isimleri sürekli karıştırılan ve birçok öğrencinin bu nedenle geç kaldığı, Yenişehir ilçesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerindeki Yeni Diyarbakır Lisesi ile 2 kilometre mesafede Şehitlik semtindeki Diyarbakır Lisesi önünde 4 ekip görevlendirildi. Okulların önüne gelip sınav yerini karıştırdıkları belirlenen toplam 11 aday, motosiklete bindirilerek, sınava girecekleri okula götürüldü.

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YARDIMINA POLİSLER KOŞTU

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Vakfı Bingöl Fen Lisesi’nde sınava girecek olan bir öğrenci, kimliğini evde unuttu. Durumu fark eden Motosikletli Polis Timleri, öğrenciyi güvenli bir şekilde nüfus müdürlüğüne götürdü. Burada geçici kimliğini çıkartan ekipler, öğrenciyi sınava tam vaktinde yetiştirdi.

ÖĞRETMEN FENALAŞTI



Antalya Türk Telekom Anadolu Lisesi’ndeki görevli öğretmenin şekeri düştü. Okul sorumluları öğretmenin yerine farklı bir öğretmen yönlendirerek sınav salonunu boş bırakmadı. Salondan çıktığı anda baygınlık geçiren öğretmen için okula ambulans çağırıldı. Velilerin telaşlanmaması amacıyla konu hakkında bilgilendirme yapıldı. Okula çağırılan ambulans, öğrencilerin sınavda olması nedeniyle okula sirenleri kapalı olarak geldi. Öğretmeni alan ambulans sessizce alandan ayrıldı.

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SINAVDAN ÇIKAN ÖĞRENCİ KAZADA YARALANDI



Düzce’de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, LGS sınavından çıkan öğrenci yaralandı. Kazada yaralanan Semanur A., olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.