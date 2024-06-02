Yurtta LGS böyle geçti

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KİMLİĞİNİ AĞABEYİ YETİŞTİRDİ
Zonguldak Fen Lisesi’nde sınava giren Meryem Rana İpek, kapıdaki kontrol sırasında kimliğini getirmediğini fark etti ve ailesinden yardım istedi. Babası, eve giderek kızının kimliğini okul bölgesine getirdi ancak trafik yüzünden okula vaktinde geri dönememe riskiyle karşı karşıyaydı.. Bu noktada ağabey Mustafa İpek, koşarak sıkışan trafikte bekleyen babasından kimliği aldı ve kardeşi Meryem Rana’ya ulaştırdı. Mustafa İpek, “Babam trafik yoğunluğundan kimliği okula getiremedi ben koşarak yetiştirdim. Sınava kaç dakika kala alıyorlar bilmiyorum ama kardeşim heyecanlanmıştı” dedi.
OKUL İSİMLERİNİ KARIŞTIRDILAR
Diyarbakır’da önceki sınavlarda isimleri sürekli karıştırılan ve birçok öğrencinin bu nedenle geç kaldığı, Yenişehir ilçesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerindeki Yeni Diyarbakır Lisesi ile 2 kilometre mesafede Şehitlik semtindeki Diyarbakır Lisesi önünde 4 ekip görevlendirildi. Okulların önüne gelip sınav yerini karıştırdıkları belirlenen toplam 11 aday, motosiklete bindirilerek, sınava girecekleri okula götürüldü.
YARDIMINA POLİSLER KOŞTU
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Vakfı Bingöl Fen Lisesi’nde sınava girecek olan bir öğrenci, kimliğini evde unuttu. Durumu fark eden Motosikletli Polis Timleri, öğrenciyi güvenli bir şekilde nüfus müdürlüğüne götürdü. Burada geçici kimliğini çıkartan ekipler, öğrenciyi sınava tam vaktinde yetiştirdi.
ÖĞRETMEN FENALAŞTI
Antalya Türk Telekom Anadolu Lisesi’ndeki görevli öğretmenin şekeri düştü. Okul sorumluları öğretmenin yerine farklı bir öğretmen yönlendirerek sınav salonunu boş bırakmadı. Salondan çıktığı anda baygınlık geçiren öğretmen için okula ambulans çağırıldı. Velilerin telaşlanmaması amacıyla konu hakkında bilgilendirme yapıldı. Okula çağırılan ambulans, öğrencilerin sınavda olması nedeniyle okula sirenleri kapalı olarak geldi. Öğretmeni alan ambulans sessizce alandan ayrıldı.
SINAVDAN ÇIKAN ÖĞRENCİ KAZADA YARALANDI
Düzce’de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, LGS sınavından çıkan öğrenci yaralandı. Kazada yaralanan Semanur A., olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.