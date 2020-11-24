Yurtdışındaki öğretmenlere kutlama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ahmet Emre Bilgili, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yurtdışında görev yapan öğretmenlerle görüştü. Genel müdürlüğün sosyal medya hesabında şu açıklama yer aldı:

"Genel Müdürümüz Ahmet Emre Bilgili, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle 30 ülkeden 180 öğretmenimizle çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. Samimi bir ortamda geçen toplantı sonunda öğretmenlerimiz, organizasyondan dolayı Genel Müdürlüğümüze teşekkürlerini iletti."