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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 06.05.2020 - 12:08,Son Güncelleme:

Yurtdışında yaşayan gençler yarışacak

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Yurtdışında yaşayan gençler yarışacak
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Avrupa Birliği ve Dış İlişkileri Genel Müdürlüğü, 19 Mayıs Kutlamaları kapsamında 'Geçmişten Geleceğe Gurbet Hikayeleri' yarışması düzenliyor.

Milli Mücadele'nin başlaması ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 101'inci yıl kutlamaları kapsamında 'Büyüklerimizin Dilinden, Gençlerimizin Elinden Gurbet Hikayeleri' sloganıyla bir yarışma yapılacak. Yarışmayla yurtdışında yaşayan vatandaşların çocuklarının geçmişle bağlarının güçlendirilmesi ve milli tarih bilinci oluşmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Bunun yanı sıra gençlerle aile büyüklerinin iletişimini arttırmanın da hedeflendiği yarışmaya yurtdışında yaşayan 12-18 yaş aralığındaki gençler yazacakları hikayelerle katılabilecek. Hikayelerin başvuru formuyla birlikte 6-26 Mayıs tarihleri arasında abdigmyarisma@gmail.com e-posta adresine gönderilmesi gerekiyor. Yarışmada dereceye giren ilk üç öğrencinin isimleri Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün internet sayfası (//abdigm.meb.gov.tr) ve sosyal medya hesaplarında duyurulacak.

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