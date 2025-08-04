Yurtdışında üniversiteye dikkat! Diplomanız denklik alamayabilir

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Yurtdışında üniversite hayali kuran öğrenciler için ağustos ayının sonu önemli bir eşik. Başta İngiltere, Baltık Devletleri ve Çekya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde başvuru süreci bu tarihlerde tamamlanıyor. Ancak son dönemde artan şikâyetler, eğitim hayali ile başlayan süreçlerin bazıları için hayal kırıklığıyla sonuçlanabildiğini gösteriyor. Özellikle Makedonya, Gürcistan ve Bosna-Hersek gibi ülkelerde Türkçe verilen tıp ya da hukuk bölümlerine yönlendirilen öğrenciler, Türkiye’ye döndüklerinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) denkliği alamama riskiyle karşı karşıya kalıyor.

TÜRKÇE TIPTAN UZAK DURUN

Yurtdışı Eğitim Danışmanları Derneği (YEDAB) Başkanı Osman Yılmaz, “Tıp, hukuk gibi kritik alanlarda Türkiye’de yeterli puanı olmayan öğrencilerin Gürcistan ya da Rusya gibi ülkelerde ‘Türkçe eğitim’ verilen bölümlere yönlendirilmesi sık karşılaşılan bir durum. Oysa bu programların çoğu YÖK tarafından kabul edilmiyor. Yani eğitim almak mümkün ancak döndüğünüzde diplomanız denk sayılmayabiliyor. Nerede olursa olsun Türkçe eğitim verdiği iddia edilen tıp fakültelerinden uzak durun. Mühendislik, işletme gibi alanlarda ise hazırlık yılıyla birilikte üniversiteye girme imkânı daha güvenilir görülüyor” dedi.

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YÖK’ÜN TANIMASI ÖNEMLİ

Diğer yandan Çekya, Macaristan, Baltık ülkeleri ve İngiltere gibi ülkelerde farklı alternatiflerin mevcut olduğunu söyleyen Yılmaz şöyle devam etti:

“Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak Romanya ile ilgi de talepler gelmeye başladı. Ağustos ayının sonuna kadar kabul alan bu ülkelerde başvuru yapabilmek için çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle son yıllarda bazı danışmanlık firmalarının ‘herkes yerleşebilir’, ‘garantili kabul’ gibi kolaycı yaklaşımlar üzerinden öğrenci çekmeye çalıştığı görülüyor. Bu noktada YÖK tarafından tanınan, uluslararası sıralamalarda yer alan, akademik kadrosu güçlü üniversitelerin tercih edilmesini öneriyoruz. Herhangi bir programa başvurmadan önce YÖK Tanıma Belgesi alınması ve tüm belgelerin saklanması çok önemli.”

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YAPAY ZEKÂ BELGELERE DİKKAT

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(YEDAB) Başkanı Osman Yılmaz, yurtdışı eğitimin ciddi ve planlı bir süreç olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: “Öğrencilerin akademik hedefleri, evrak onayları, vize süreçleri ve okulun denkliği gibi unsurlar da çok önemli. Diğer yandan sahte belgeler, yapay zekâ ile hazırlanmış diplomalar ve danışmanlık kisvesi altında faaliyet gösteren kayıtsız ofisler nedeniyle, öğrenciler ve aileler büyük mağduriyet yaşıyor. Sosyal medyada tanıtım yapan, adresi bile belli olmayan kişi ve kurumlara karşı temkinli olunması gerek. Kabul mektubu gelmeden ödeme yapılmamalı. Mutlaka yazılı sözleşme talep edilmeli. Aracı kurumun YEDAB gibi bir meslek derneğine üye olup olmadığı kontrol edilmeli. Adaylar ya da aileleri şüpheli durumları doğrudan bize bildirebilirler. Hayallerine ancak doğru bilgi ve yönlendirmeyle ulaşabileceklerini unutmasınlar.”

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SAHTE VAATLER

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“Her söylenene kolayca inanmayın” diyen Osman Yılmaz dikkat edilmesi gereken vaatleri şöyle sıralıyor:

* Vizesiz eğitim: Vizesiz eğitim diye bir şey söz konusu olamaz. Vize talebi olmayan ülkelerde bile geçici oturum hakkı almak gerekir.

* Yabancı dil yeterliliği istenmiyor: Dil yeterliliği başvuruda aranmayabilir. Ancak başvuru sürecinin ileri aşamalarında ya da okul başladıktan sonra dil yeteneğinin geliştiğini kanıtlayacak belge isteyeceklerdir. Eğitim sürecinde yabancı dil, özellikle de İngilizce muhakkak gerekli.

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* Kesin kabul : Üniversiteye kesin kabul garantisi vermek çok zordur. Üniversiteler genellikle önce ön kabul gönderir, bu belge gelmeden herhangi bir ödeme yapılmamalı. Çünkü kabul almadan yapılan ödemeler sonradan geri alınamıyor.

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* Ücretsiz eğitim: Bu da bir hurafe. Dünyanın her tarafında az veya çok üniversite eğitimi için bir harç ödenir. Almanya’daki devlet üniversitelerinde bir süre öncesine ücret alınmıyordu ama şimdi onlarda harç bedeli istemeye başladı.

* Diplomada YÖK denkliği: En sık rastlanan vaatlerden biri de bu. Bu konuda kayıt yaptıracağınız üniversitenin diplomasının YÖK tarafından kabul edilip edilmediğini mutlaka araştırmanız gerekir.