Hürriyet Eğitim
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Yurtdışında eğitim görmek isteyenlerin sözlü sınav sonuçları açıklandı
MEB, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) sözlü sınav sonuçlarını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2020 YLSY ile yurtdışına lisansüstü öğrenim görmek sözlü sınava girecek öğrenciler, 24 Eylül’de açıklanmıştı. Sözlü sınava giren öğrencilerin sınav sonu sonuçları Rebus üzerinden açıklandı.
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