Yurtdışı yüksek lisansı için aranan ALES puanı 75’e yükseltildi

BİLSEM bireysel sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek ve öğrenci kimlik numarası ile sonuç sorgulaması yapılabilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından itiraz sürecine geçilecek. Peki BİLSEM grup tarama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik’e göre, yurtdışında yüksek lisans yapmak isteyen adaylarda başvuru için istenen en az 70 ALES puanı 75’e yükseltildi. Yeni düzenlemeyle yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmi burslu, kısmi resmi burslu ve resmi burssuz statüde lisans ve lisansüstü öğrenim görmek amacıyla sınavla yurtdışına gönderilenlerle kendi hesaplarına özel öğrenci statüsünde önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören Türk öğrencilere ilişkin esaslar yeniden düzenlendi. Buna göre, yurtdışında lisansüstü öğrenim görecek öğrencilerin seçimi, yazılı ve sözlü sınavla olacak. Bakanlıkça Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yazılı sınav yerine kullanılabilecek.



ALES PUANININ YÜZDE 40’I ALINACAK

Yurtdışında yüksek lisans yapmak isteyen adaylarda başvuru için istenen en az 70 ALES puanı 75’e yükseltilecek. Sözlü sınava çağrılacak adaylar, ALES puanının yüzde 40’ı ve lisans mezuniyet notunun yüzde 20’si dikkate alınarak belirlenecek. Eski mevzuatta, sözlü sınav ve itiraz komisyonlarında görev alan Bakanlık ve ilgili kurumların personeli için herhangi nitelik yer almazken bu komisyonlarda daire başkanı ve daha üst kadrolardaki veya doktora derecesine sahip personel görev alacak. Yurt dışına gönderilecek öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve MEB ile koordinasyonu sağlamak üzere adına öğrenim görülen kurum, kuruluş ve üniversiteler bünyesinde ‘Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Burs Programı Koordinatörlüğü’ kurulacak.



12 AYA KADAR BURSSUZ İZİN

Yurtdışında bilimsel etkinliklere katılacak öğrencilerin en az iki ay önce başvurmaları gerekirken bu süre bir ay olacak. Yasal veya kurumsal bir engel olmaması halinde öğrencilerin, tezlerinin ilgili bölümü ile yurt dışındaki öğrenim süreleri boyunca yapılan tüm bilimsel çalışmalarının ilgili bölümüne, çalışmanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin desteğiyle yapıldığını belirten bir ibare yazılması zorunlu hale gelecek. Doktora sonrası çalışma için resmi burssuz statüde verilen en fazla 1 yıl olan süre, en fazla 2 yıla çıkarılacak. Yurt dışında öğrenime devam ederken doğum yapan kadın öğrencilere, devlet memurlarında olduğu gibi 16 haftaya kadar burslu izin ve istemeleri halinde 12 aya kadar burssuz izin verilebilecek.



SAĞLIK SORUNU YAŞAYAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ DÜZENLEME

Yurt dışında sağlık sorunları nedeniyle öğrenimini sürdüremeyen öğrenciler için de düzenleme yapıldı. Buna göre, ihtiyaç halinde bu öğrencilere bir yıla kadar burssuz izin verilecek veya ibraz ettikleri sağlık raporları hakem hastanelere gönderilecek. Bu süre sonunda öğrencinin sağlık durumunu tespit etmek üzere yurt içindeki eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden alınan güncel tarihli sağlık kurulu raporu istenecek. Gerekli görülmesi halinde rapor Bakanlık tarafından hakem hastanelere gönderilecek. Bakanlıkça yapılan değerlendirme neticesinde, öğrenimlerini sürdüremeyeceğine karar verilen öğrencilerin ilişiği kesilecek. Bu kişilerden tahsil masrafı istenmeyecek ve bu kişiler yurt dışı öğrenimlerinden kaynaklı mecburi hizmetle yükümlü tutulmayacak ve bu kişilere herhangi bir görev verilmeyecek. Belirtilen süreler içinde veya sonunda, tedavi sonucu yurt dışında öğrenim görmesinde herhangi bir engel kalmaması durumunda öğrencilerin yurt dışındaki öğrenimine kaldığı yerden devam etmesi gerekecek. Öğrenime devam etmeyen öğrenciler öğrenim masraflarını faizleriyle birlikte ödemekle yükümlü olacak.