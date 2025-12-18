Yurtdışı öğrenim bursu başvuruları başlıyor

Haberin Devamı

MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünce "2025 Yılı 1416 Bursları Başvuru ve Tercih Kılavuzu" yayımlandı. Kılavuza göre başvuru tarihi bitimine kadar ilgili lisans alanlarından mezun olan, son 5 yıl içinde ALES'ten en az 75 puan alan, lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması 4 üzerinden 2.50, 100 üzerinden 65 veya daha yukarı olan, yüksek lisans kadroları için 30 yaşını, doktora kadroları için 33 yaşını geçmemiş adaylar programa başvurabilecek.

45 FARKLI ÜLKEDE ÖĞRENİM İMKANI

2025 Yılı 1416 Bursları kapsamında 811 öğrenci, resmî burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek. Belirlenen 811 kontenjana 477 farklı lisans mezuniyet alanı ile başvuru yapılabilecek. Bursiyer olmaya hak kazanacak adaylar 45 farklı ülkede öğrenim görebilecek. Bu kapsamda ‘elektrik-elektronik mühendisliği, kontrol ve bilgisayar mühendisliği, haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği, malzeme mühendisliği, uçak mühendisliği, ekonomi, iktisat, istatistik, hukuk, özel eğitim öğretmenliği’ öne çıkan başlıca lisans mezuniyet alanları olarak belirlendi. Almanya, Japonya, Çin, Fransa, Hollanda'nın da aralarında bulunduğu ülkelerde bursiyer olmaya hak kazanacak adayların lisansüstü öğrenim göreceği başlıca alanlar ise ‘yapay zekâ, yarı iletkenler ve çip teknolojisi, yeşil dönüşüm, uzay ve uydu teknolojileri, nükleer enerji, akıllı şehir teknolojileri, siber güvenlik ve hukuk’ olarak sıralandı.

1416 BURSLARI NEDİR?

‘1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun’ kapsamında yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla lisansüstü düzeyde öğrenim görmek üzere yurt dışına burslu öğrenci gönderiliyor.