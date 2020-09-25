Yurtdışı için sözlü süreci başlıyor

MEB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1416 sayılı Kanun kapsamında bakanlığımızca verilen bursla lisansüstü öğrenim görmek üzere yurtdışına gönderilmek üzere başvuran adaylardan sözlü sınava çağrılmaya hak kazananlar açıklandı. Adaylar sonuçlarını resmi burslu öğrenci sistemi (REBUS - https://rebus.meb.gov.tr/) internet adresinden öğrenebilecek. Adaylar REBUS giriş ekranında ‘2020 YLSY Seçme Sonuçlarını Görüntülemek İçin Tıklayınız’ bölümünden ‘T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ve yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarası’ ile sisteme giriş yapılabilecek. Sözlü sınav tarihleri, sözlü sınav yeri, sözlü sınav giriş bilgileri ve süreçle ilgili diğer hususlar Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü’nün //yyegm.meb.gov.tr internet sayfasından daha sonra duyurulacak.”

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