Yurtdışı görevler için kılavuz

Öğretmenlik mesleğini yurtdışında sürdürmek isteyenler için düzenlenecek Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavının detayları belli oldu. Bakanlık, Türk kültürünün yurtdışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki vatandaşların kültürel bağlarının korunması ve dini konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla yurt dışında görevlendirilecek personel için yapılacak sınav kılavuzunun yayınlandığı duyurdu.

Adayların 11-20 Ocak tarihleri arasında başvurularını yapmaları gerekiyor. 13 Şubat cumartesi günü yapılacak sınavın sonuçları 5 Mart 2021 tarihinde açıklanacak. Başarı gösteren adaylar daha sonra MEB tarafından ilan edilecek bir tarihte Temsil Yeteneği Sınavına girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı Kılavuzu (2021) Bakanlığımızın http://meb.gov.tr(Duyurular) ve Genel Müdürlüğümüzün http://yyegm.meb.gov.tr (Duyurular) adresinde yayınlanmıştır.”