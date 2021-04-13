Yurt dışındaki öğretmenlere ölçme değerlendirme eğitimi  

Millî Eğitim Bakanlığı, yurt dışında yerleşik olan Türk vatandaşlarının eğitim ihtiyacının karşılanması ve Türkiye’yle olan kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve Türk dilinin yaşatılması amacıyla yurtdışına görevlendirilen öğretmenlere yönelik ölçme değerlendirme eğitimi başlattı. Yurt dışındaki öğretmenler için ilk kez bu konuda bir eğitim düzenlendiğini belirten Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Eğitimler; Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Bosna Hersek, Fransa, Gürcistan, İran, İsviçre, İtalya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuveyt, Lübnan, Moldova, Özbekistan, Romanya, Suudi Arabistan, Sudan, Tacikistan, Tunus, Türkmenistan ve Yunanistan’da görevli toplam bin 644 öğretmenimizi kapsayacak şekilde tasarlandı.” dedi.

ÖĞRETMENLERE SINAV EĞİTİMİ

Bu bağlamda, “Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi” ana başlığı altında çevrimiçi platformda iki eğitim gerçekleştirildiğini dile getiren Bakan Selçuk, uygulamayı şu sözlerle anlattı:

“İlk eğitimimiz yurt dışında görevli öğretmenlerin sınıf içi ölçme ve değerlendirme yeterliklerinin geliştirilmesi amacıyla ‘Sınıf İçi Değerlendirme’, ikinci eğitimimiz ise klasik ve geleneksel değerlendirme yöntemlerinin tamamlayıcısı olarak kullanılabilecek yöntemleri aktarabilmek için ‘Alternatif/Yeni Değerlendirme Yöntemleri’ başlığında gerçekleştirildi.”

Eğitimler, söz konusu 31 ülkenin saat farkları da dikkate alınarak, iki farklı grup olacak biçimde dört farklı gün ve saatte düzenlendi. “Sınıf İçi Değerlendirme” eğitimi, Türkiye saatinden geride olan Almanya, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerdeki görevli öğretmenlerimize 22 Mart 2021 tarihinde, Türkiye saatinden ileri olan Azerbaycan, Katar gibi ülkelerdeki görevli öğretmenlere de 24 Mart 2021 tarihinde verildi. Alternatif/Yeni Değerlendirme Yöntemleri eğitimleri ise 29 Mart ve 2 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi.

EĞİTİMLER FARKLI İÇERİKLERLE DEVAM EDECEK

Yurt dışındaki görevli meslektaşlarına yönelik olarak eğitimlerin devam edeceğini belirten Bakan Selçuk, “Gerçekleştirdiğimiz eğitimler farklı içeriklerle sürekli olarak devam edecek. Önümüzdeki dönemde Türk okullarına yönelik, Türkçe ve Türk kültürü öğretmenlerine farklı eğitim programları da uygulanacak.” diye konuştu.