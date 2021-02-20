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Eğitim
Eğitim Servisi
Haber Giriş: 20.02.2021 - 15:29 | Son Güncelleme:

Yurt dışındaki çocuklara özel oyun

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Yurt dışındaki çocuklara özel oyun
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Milli Eğitim Bakanlığı yurtdışında yaşayan 6-15 yaş aralığındaki çocuklar için bir oyun tasarladı. Bakan Ziya Selçuk oyunu sosyal medya hesabından “Evliya Çelebi’den esinlendik ‘SEYYAH’ ile yurt dışındaki çocuklarımıza Türkçemizi ve kültürümüzü eğlenerek öğrenip pekiştirecekleri bir oyun hazırladık” diye duyurdu.

6-15 yaş aralığındaki yurt dışında yaşayan çocuklar için özel olarak tasarlanan oyunda farklı etkinlikler ile eğlenceli bir öğrenme ortamı oluşturuldu. 8 farklı seviye içeren oyunda; el-göz koordinasyonunu sağlamak, temel Türkçe dil becerilerini geliştirmek, Türk kültürüne özgü yeni keşifler yapmak hedeflendi. Çocukların renkli dünyalarına hitap eden keyifli ve zorlayıcı oyunla minikler hem eğlenip hem öğrenecekler.

Oyunda çocuklar kültürümüze özgü kıyafetlerle karşına çıkan farklı karakterlerle özdeşleşecek, Seyyah olup ülkemizin birçok bölgesine seyahat edecek ve yıldızları toplayarak puan tablosunda en üst sıralarda yer almaya hak kazanacaklar.

Oyun Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından geliştirildi ve ücretsiz olarak Seyyah Oyunu ücretsiz olarak telefon, tablet ve bilgisayardan oynanacak şekilde tasarlandı. 

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