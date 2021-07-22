Yurt dışında lise rehberi

Yurtdışında lise eğitimi söz konusu olduğunda en çok Kanada, A.B.D. ve İngiltere’deki okullar öne çıkıyor. Kanada’da özellikle devlet liseleri gerek yüksek kalitede olmaları, gerekse diğer ülkelere göre maddi açıdan çok daha makul olmalarından dolayı tercih ediliyor. Bu üç ülke eğitim kalitesi ve yüksek standartları ile çok popüler. Yurt dışında lise okuyan öğrencilerin sayısı ise net olmamakla birlikte 100 bin civarında.. Lise eğitimi için yurt dışına giden öğrencilerin sayısı, dil eğitimi ve yüksek öğrenim için giden öğrencilerdense daha az.

STRES SEVİYESİ DAHA AZ

Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği (UED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve GEO Global Eğitim Organizasyonu kurucusu Canan Severoğlu, “Dünyanın birçok yerinde öğrencilerin sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlerine de önem verip, kaliteli eğitim imkanı sunan birçok lise var. Öğrenciler akademik çalışmalarını sürdürürken, ilgi alanlarına göre faaliyetlere katılıp, kariyer planlamalarını profesyonelce yürütebiliyorlar. Ülkemizdeki sistemden farklı olarak stres seviyesinin daha az ve alternatiflerin daha çok olduğunu söyleyebilirim” diyor.

PSİKOLOJİK OLARAK HAZIRLIK ÖNEMLİ

Severoğlu yurt dışında lise okumak için öncelikle öğrencinin kişisel özellikleri, beklentileri, ailesinin sosyo-ekonomik durumu, başarı kriterleri gibi özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini söylüyor. Sadece seçilen ülke değil, hangi şehir, hangi bölge ve hangi okulların incelendiğinin de çok önemli olduğunu belirten Severoğlu sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Lise dönemindeki öğrencilerin yurtdışında lise eğitimi almak için psikolojik olarak hazır olup olmadıklarını öncelikle düşünmek gerekir. Herkes yurtdışında okuyacak koşullara sahip değildir; öğrencilerin yurt dışı deneyimleri kısa süreli değişim programlarıyla da sağlanabilir. İlk adım doğru danışmanlarla çalışmak diyebilirim. Öğrencinin seçtiği okulda, sağlıklı bir şekilde okuması için gerekli altyapının sağlanması kıymetli.

PANDEMİYİ İYİ YÖNETEN ÜLKELERE TALEP ARTTI

Salgın sürecinde, lise eğitimini yurtdışında almak veya transfer olmak isteyen öğrencilerde patlama yaşandı diyebilirim. Öğrencileri ve ailelerini ülkelerin salgın sürecinde gösterdikleri yaklaşımlar çok etkiledi. Bir anda tüm dünyada bambaşka, beklenmeyen bir durum oluştu. Bazı ülkeler bu durumu çok iyi yönetirken, bazıları için kayıp 1.5 yıl oluştu. Süreci iyi yöneten ülkelere talep arttı.

ÖZEL OKULLARDA BURS İMKANLARI

Özel okullarda daha yaygın olmakla birlikte, burs imkânları genelde mevcut. Devlet liselerinde ise özel liselere göre ücretler daha az. Burslara başvurmak isteyen öğrenciler, hazırlık sürecine daha erken başlamalılar. Son dakika yapılan başvurularda bursa hak kazanmak çok mümkün olmayabiliyor. Burslar okulların kendi bütçelerine göre değişiklik gösterebiliyor. Özel okullarda, gerekli şartları oluşturduğumuzda yüzde 20 ve yüzde 50 arası burs kazanabilirsiniz.

ÖĞRENCİNİN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ DİKKATE ALINMALI

Seçilen kurumların konaklama alternatiflerine göre tercih yapmayı doğru buluyoruz. Genellikle aile yanı veya kampüs konaklama alternatifleri arasından seçim yapıyoruz. Kampüs yurtları konforlu ve nasıl bir odaya yerleşeceğini öğrenci biliyor. Aile yanı konaklamalarda ise, okulların öğrencilere sundukları aileler geçmiş sorguları yapılmış, güvenli, uluslararası bakış açısına sahip ve uyumlu aileler oluyor. Öğrencilerin kişisel özelliklerine ve beklentilerine göre eşleştirme yapılıyor. Aile yanı konaklama kesinleştiğinde, eşleştirilen aile ile öğrencilerin mutlaka iletişim kurmalarını öneriyoruz .Okulun bağlantısı olmadan, 18 yaş altı öğrenciler için dışarıdan ayarlanan konaklama alternatiflerini güvenlik nedeniyle önermiyorum. Okulların kontrolü ve denetimi önemli.”



ADIM ADIM YURT DIŞINDA LİSE TERCİHİ

“Öğrencinin dil seviyesini tespit ettikten sonra, hangi alanlara ilgili olduğuna göre alternatifler çıkarmayı tercih ediyoruz. Ülkeye, şehre, o şehirdeki alternatiflere ekonomik ve sosyal açılardan değerlendirdikten sonra karar veriyoruz. Örneğin öğrenci basketbol alanında iddialı ise kendi basketbol akademisi olan bir okul önceliğimiz olabiliyor. Artık Türkiye’de okumaktan çok daha fazla alternatif mevcut. Seçtiğimiz okula başvuru yaptıktan sonra, konaklama ayarlama süreci başlıyor. Aile yanı ve residence alternatiflerine göre seçimlerimizi belirliyoruz. Gerekli kabul evraklarını aldıktan sonra vize işlemleri ve ulaşımla ilgili detaylarla ilgileniyoruz.”



EN ÇOK KANADA TERCİH EDİLİYOR

Son yıllarda Kanada Devlet Liseleri çok tercih ediliyor. Okul ücretleri, ülkenin barışçıl duruşu, uluslararası öğrencilere olumlu yaklaşım, doğal güzellikler tercih nedenlerinden bazıları. A.B.D. ve İngiltere’nin popülaritesi de devam ediyor.