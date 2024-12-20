×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimYurt dışı lisansüstü burs başvuruları başlıyor

Yurt dışı lisansüstü burs başvuruları başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#REBUS#MEB#YLSY
Yurt dışı lisansüstü burs başvuruları başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 12:17

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yurt dışında lisansüstü eğitim almak isteyen öğrencilere verilen (YLSY) burs programına başvurular 23-31 Aralık arasında yapılacak.

Haberin Devamı

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adaylar, işlemlerini 23-31 Aralık tarihleri arasında MEB’e ait Resmî Burslu Öğrenci Sistemi (REBUS) üzerinden kişisel bilgilerini kullanarak yapması gerekiyor. Başvuru ekranı REBUS 23 Aralık’ta adaylara açılacak ve 31 Aralık saat 17.00’da kapanacak.

668 ÖĞRENCİ GİDECEK
MEB tarafından yapılan açıklamada, “Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna dayalı olarak Bakanlığımızca verilen burs ile (YLSY Burs Programı) lisansüstü öğrenim görmek amacıyla yurt dışına öğrenci gönderiliyor. Bu doğrultuda 2024 YLSY Burs Programı kapsamında resmî burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına 668 öğrenci gönderilecek” denildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#REBUS#MEB#YLSY

BAKMADAN GEÇME!