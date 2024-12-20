Yurt dışı lisansüstü burs başvuruları başlıyor

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Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adaylar, işlemlerini 23-31 Aralık tarihleri arasında MEB’e ait Resmî Burslu Öğrenci Sistemi (REBUS) üzerinden kişisel bilgilerini kullanarak yapması gerekiyor. Başvuru ekranı REBUS 23 Aralık’ta adaylara açılacak ve 31 Aralık saat 17.00’da kapanacak.

668 ÖĞRENCİ GİDECEK

MEB tarafından yapılan açıklamada, “Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna dayalı olarak Bakanlığımızca verilen burs ile (YLSY Burs Programı) lisansüstü öğrenim görmek amacıyla yurt dışına öğrenci gönderiliyor. Bu doğrultuda 2024 YLSY Burs Programı kapsamında resmî burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına 668 öğrenci gönderilecek” denildi.